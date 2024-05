Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha scritto su Tmw della Juventus e di Massimiliano Allegri, sottolineando come il toscano abbia incassato tanti soldi dal club solamente per parlare di qualificazione Champions. Dell'allenatore livornese e del suo futuro lontano dalla Continassa ha detto la propria opinione anche l'ex calciatore bianconero Ciro Ferrara.

Juventus, Biasin: 'Allegri in 3 anni ha intascato 20 milioni per parlare esclusivamente di qualificazione alla Champions'

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha scritto un editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb e commentando l'operato di Massimiliano Allegri ha sottolineato: "Non banalizzeremo la questione parlando di stipendi, anzi sì: il buon Max in tre anni ha messo in tasca oltre venti milioni di euro netti e lo ha fatto parlando costantemente di “qualificazione Champions” come obiettivo massimo e proponendo un calcio realmente poco attrattivo: questa cosa non è “da Juve” e non è neppure “da Allegri”.

Biasin ha poi continuato il suo incipit sulla Juventus e su Allegri, evidenziando come la finale di coppa Italia contro l'Atalanta non dovrebbe cambiare il destino di un tecnico che a prescindere dal risultato della gara dell'Olimpico sarà chiamato a trovare un accordo per lasciare la vecchia signora. Il giornalista riferendosi poi al prossimo tecnico della Juventus, ha fatto il nome di Thiago Motta ed ha sottolineato come l'italo-brasiliano scatenerà quasi certamente un dualismo tra gli attuali pro-Allegri e quelli che contestano quasi settimanalmente l'operato del toscano. Un confronto che secondo il giornalista non donerebbe quell'entusiasmo di cui la piazza avrebbe fortemente bisogno.

Juventus, Ferrara: 'Allegri ha fatto un grande lavoro ma credo che la società non ripartirà da lui nel prossimo anno'

Di Massimiliano Allegri e del suo possibile futuro ha parlato anche l'ex calciatore Ciro Ferrara: "Non conosco le dinamiche ma ho già espresso quella che è la mia sensazione: Max ha fatto un enorme lavoro, ma non credo l'anno prossimo la Juventus ripartirà da lui.

Questa è la mia sensazione perché alla fine è l'ambiente che si trova in un momento particolare e probabilmente dopo tanti anni fatti insieme è giusto anche che le strade si dividano". Queste le parole dette ai microfoni di Sportmediaset da Ciro Ferrara che poi parlando della seconda fase di campionato della Juventus non è riuscito a dare spiegazioni sul crollo verticale vissuto dalla formazione bianconera. Secondo l'ex calciatore inoltre, non si potrebbe individuare un solo responsabile per il girone di ritorno affrontato dalla vecchia signora.