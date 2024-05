Nelle scorse ore il giornalista Xavier Jacobelli ha dedicato un editoriale pubblicato su Tuttojuve alla Juventus, invitando la società piemontese ad effettuare una rivoluzione della rosa in estate per poter diminuire il gap con l'Inter campione d'Italia. Anche l'ex calciatore Massimo Mauro alla Gazzetta ha sottolineato come il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli dovrebbe cambiare almeno 15 calciatori attualmente in rosa.

Juventus, Jacobelli: 'Per riaccendere la passione dei tifosi bianconeri sarà necessaria una rivoluzione alla Continassa'

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha scritto un editoriale sul portale Tuttojuve dedicato a quello che dovrebbe essere il prossimo futuro della Juventus: "Qualora riuscisse a sollevare il quindicesimo trofeo tricolore nella ventiduesima finale della sua storia, la squadra allevierebbe la frustrazione dei tifosi. Lo sanno anche i muri alla Continassa: ci vorrà ben altro per riaccendere la passione. Che non a caso fa rima con rivoluzione". Jacobelli ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero il ds bianconero Cristiano Giuntoli attento osservatore di Teun Koopmeiners: secondo il giornalista, il contratto che lega fino al prossimo 2027 il centrocampista olandese all'Atalanta lo renderebbe un profilo sin troppo complicato da acquisire.

Stando a Jacobelli infatti, la società bianconera non avrebbe la disponibilità economica necessaria per accontentare la richiesta da 50 milioni di euro mossa dal patron Percassi, cosi come non avrebbe la liquidità per acquisire l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Jacobelli ha infine evidenziato come la Juventus dovrebbe si cambiare diversi elementi della rosa attuale, ponendo però sempre un occhio ai conti.

Juventus, Mauro non ha dubbi: 'Fossi in Giuntoli chiederei alla società di fare una rivoluzione e cambiare 15 calciatori'

Anche l'ex calciatore Massimo Mauro, parlando alla Gazzetta dello Sport della Juventus, ha invitato la società bianconera ad effettuare massici cambi: "L’unico problema della Juve non è l’attacco. Fossi nel direttore sportivo mi prenderei la responsabilità di dire alla società che bisognerebbe cambiare 15 calciatori. La Juve ha bisogno di una mezza rivoluzione". Mauro nel suo incipit dedicato al futuro della Juventus ha poi sottolineato come i calciatori bianconeri, se presi individualmente, non avrebbero particolari carenze tecniche e che di conseguenza potrebbero trovare facilmente un'altra squadra dove ricollocarsi.

Secondo l'ex giocatore anche il profilo di Massimiliano Allegri rientrerebbe in questo processo di cambiamento che la Juventus dovrebbe intraprendere a fine stagione per ripartire con un nuovo progetto.