Nelle scorse sia l'ex calciatore Sami Khedira che l'attuale secondo portiere della Juventus Mattia Perin sono scesi in campo in due interviste distaccate per difendere la figura di Massimiliano Allegri. Il turco, ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato come il tecnico toscano sia paragonabile per diversi aspetti ad un mostro sacro del calibro di Carlo Ancelotti. Perin invece ha ribadito come il livornese non possa essere sempre il solo e principale bersaglio delle critiche.

Juventus, Khedira esalta Allegri: 'Penso sia come Ancelotti'

L'ex centrocampista Sami Khedira è stato intervistato nelle scorse ore da Sky Sport e parlando della Juventus e di Massimiliano Allegri ha avuto solo parole al miele per il toscano: "Sono felice di aver fatto 5 anni in Italia con Allegri, i giocatori, lo staff, il presidente.

Sono molto orgoglioso di fatto parte della Juve. Ho sempre un buon rapporto con Max, è come Ancelotti, una persona incredibile. Sono molto felice di conoscerlo". Un confronto, quello fatto da Khedira tra Allegri ed Ancelotti che in queste ore fa particolarmente rumore, visto soprattutto quanto fatto dal tecnico emiliano con il Real Madrid. La squadra spagnola infatti, nella serata di ieri ha eliminato dalle semifinali di Champions League il Bayern Monaco, battendolo 2 a 1 e prenotando un posto per la finale con il Borussia Dortmund. Una partita, dall'alto tasso tecnico che potrebbe inoltre regalare la quinta coppa dei campioni proprio ad Ancelotti.

Perin fa muro su Allegri: 'Non è giusto che le responsabilità vadano tutte sul mister'

Anche Mattia Perin, attuale secondo portiere della Juventus, ha parlato di Massimiliano Allegri e del suo operato alla Juventus: "Non è giusto che la responsabilità vada tutta al mister quando si perde, perché in campo ci andiamo noi. Altrettanto quando si vince il merito si divide tra tutti.

Le cose si fanno insieme e fortunatamente siamo un unico gruppo perché altrimenti credo che con il post gennaio che abbiamo vissuto molte altre squadre sarebbero annegate".

Queste le parole dette nel corso dell'evento Juventus Creator Lab da Perin che poi, rintuzzando su questo concetto, ha ribadito come i calciatori siano abituati a subire le critiche come le esaltazioni.

Il portiere ha infatti ricordato i tanti complimenti ricevuti dalla squadra per tutto l'arco della prima parte di stagione, per poi rimarcare le stroncature ricevute dal pareggio di Empoli alla successiva sconfitta con l'Inter. Perin ha infine evidenziato come sia i calciatori della Juventus che il loro tecnico, abbiano le spalle sufficientemente larghe per sopportare questa montagna russa di emozioni.