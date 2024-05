Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non sarebbe l'unica squadra di Serie A interessata al difensore centrale Riccardo Calafiori del Bologna. Pare infatti che anche il Milan abbia mostrato interesse per il giocatore. Attualmente, per assicurarsi le prestazioni di Calafiori, il Bologna richiederebbe circa 25 milioni di euro.

Questa nuova concorrenza potrebbe rendere più difficile il trasferimento del giocatore verso la Juventus, che dovrà ora confrontarsi con il Milan per assicurarsi il talentuoso difensore.

La difesa del Milan 2024-2025 con Calafiori titolare

Come dicevamo, ci sarebbe anche il Milan su Riccardo Calafiori, anche se soprattutto nel mercato di gennaio la società milanese aveva valutato soprattutto Alessandro Buongiorno del Torino.

La valutazione di mercato della società torinese sul centrale della nazionale italiano (vicina ai 40 milioni di euro) ha portato il Milan a non investire sul giocatore del Torino e a riportare Gabbia, che infatti ha giocato molte partite in questa seconda parte di stagione. Con l'eventuale arrivo di Calafiori il Milan avrebbe un centrale ideale da affiancare a Tomori, con l'inglese molto più bravo in marcatura che non nell'impostazione. Di conseguenza la difesa del Milan potrebbe essere formata da Calabria (o Florenzi), Tomori, Calafiori e Theo Hernandez. Sul capitano della squadra di Pioli attualmente c'è molta incertezza, considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2025 e non ha ancora trovato un'intesa contrattuale per il prolungamento di contratto.

Una partenza è certa è quella di Kjaer, che lascerà a parametro zero la società milanese.

Anche il giornalista sportivo Romano parla di un interesse della Juventus per Calafiori

In un recente post pubblicato sul suo profilo X il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha scritto: "La Juventus continua a lavorare su Riccardo Calafiori che è una delle priorità del club per quando Alex Sandro andrà via.

Il brasiliano andrà via a giugno da svincolato, da non escludere anche la partenza di Samuel Iling-Junior in caso di buona proposta". Secondo il giornalista sportivo il centrale difensivo del Bologna andrebbe a sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno e che potrebbe far ritorno nel campionato brasiliano.

La difesa della Juventus 2024-2025 con Calafiori titolare

La Juventus dalla prossima stagione, sia con Allegri o non alla guida tecnica, potrebbe passare ad una difesa a quattro. Con il probabile arrivo di Calafiori e la possibile partenza di Bremer, la difesa bianconera potrebbe essere formata da Cambiaso terzino destro, centrali Gatti e Danilo e Calafiori terzino sinistro. Il brasiliano e il nuovo eventuale arrivo potrebbero alternarsi nei ruoli considerando che entrambi possono giocare da centrale o da terzino.