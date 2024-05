Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago ha scritto su Tuttosport un editoriale dedicato alla figura di Massimiliano Allegri, evidenziando che il tecnico toscano avrebbe attratto su di sé un rancore eccessivo da parte di una larga fetta di tifosi della Juventus.

Intanto i Drughi, gruppo organizzato del tifo juventino, tramite un comunicato hanno ribadito la propria vicinanza nei confronti dell'allenatore livornese.

Vaciago: 'Allegri non è esente da colpe ma negli ultimi anni si è attirato un odio ingiustificato'

Il giornalista sportivo Guido Vaciago ha scritto un editoriale pubblicato su Tuttosport dedicato alla figura di Massimiliano Allegri: "Pazienza è la parola chiave e non quella che serve per aspettare la fine della stagione, ma una più saggia e duratura, di cui si dovrà dotare Allegri per vedersi inquadrato nella storia juventina.

Negli ultimi tre anni si è attirato un odio ingiustificato per misura e toni, ma non ha neppure cercato di evitarlo, scegliendo una spigolosissima strategia di comunicazione".

Vaciago ha sottolineato come Allegri abbia comunque delle responsabilità, non tanto attribuibili alla mancanza di gioco propositivo mostrato dalla Juventus, ma per non aver trasmesso alla squadra quella cattiveria agonistica di cui avrebbe avuto bisogno. Il giornalista ha poi proseguito, evidenziando come la formazione piemontese, in questo triennio, abbia subito un costante impoverimento tecnico e abbia affrontato tante situazioni difficili extra campo.

Secondo Vaciago infine, la figura di Allegri sarebbe destinata a essere ricordata fra qualche anno come quella di Trapattoni, che in passato era accusato di essere troppo difensivista e invece oggi viene esaltato per quanto fatto con la Juventus.

Juventus, i Drughi si schierano con Allegri: 'Finché sarà sulla panchina del nostro club noi non lo contesteremo'

Della figura di Massimiliano Allegri hanno scritto sul proprio canale ufficiale Instragram anche i Drughi, gruppo del tifo organizzato della Juventus: "Finché mister Allegri siederà sulla panchina della Juve noi non lo contesteremo, perché per noi la Juve è quello che conta.

Altresì sottolineiamo che, laddove vi fosse un cambio di guida tecnica per la prossima stagione, non partiremo prevenuti nei confronti di nessuno, purché vi sia condivisione sull'unico obiettivo comune: tornare a vincere".

Nel comunicato poi i Drughi invitano quanti più tifosi della Juventus a presenziare al doppio impegno che vedrà il club bianconero prima affrontare nella finale di coppa Italia l'Atalanta e poi in campionato il Bologna. Insomma un messaggio di distensione e di appoggio nei confronti di Allegri che ricalca quello scritto recentemente dai Vikings, altro gruppo organizzato del tifo bianconero.