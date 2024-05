"Si sta chiudendo come merita l’era dell’Allegri bis alla Juventus. Senza dignità sportiva e senza un briciolo di decenza. Qualcuno si è dimenticato che lavora per la Juve e la busta paga bianconera pesa come un macigno". Con queste parole inizia l'editoriale di Michele Criscitiello post pareggio della Juventus contro la Salernitana. Il giornalista sportivo ha aggiunto che la Juventus può anche non vincere il campionato ma non sono giustificabili prestazioni del genere contro una squadra retrocessa come la Salernitana. Come ricordato da Criscitiello al momento la squadra campana sta battendo il record negativo che ha il Pescara dei punti raccolti in Serie A da una squadra retrocessa: mai nessuno ha fatto meno di 18 punti.

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha parlato anche di Thiago Motta

Il giornalista sportivo Criscitiello ha aggiunto un'ulteriore critica nei confronti di Allegri, sottolineando il suo presunto smarrimento e suggerendo in maniera ironica che dopo l'esperienza alla Juventus potrebbe tornare a occuparsi della sua grande passione: i cavalli. Il giornalista sportivo ha anche menzionato l'attesa della Juventus per Thiago Motta come possibile successore di Allegri, definendola "snervante". Tuttavia, ha anche riconosciuto che, nonostante tutte le critiche, la società bianconera ha ancora la possibilità di vincere la Coppa Italia, sottolineando che in una partita secca la squadra rimane la favorita e che certi calciatori possono trovare la motivazione necessaria quando vedono un trofeo in palio.

Questo finale positivo potrebbe rappresentare l'unica speranza di salvezza per Allegri, altrimenti la sua gestione potrebbe essere paragonata a un disastro imminente.

Massimo Pavan sulla Juventus

Molto critico nei confronti della Juventus anche il giornalista sportivo Massimo Pavan a tuttojuve.com: “Mercoledì in Coppa Italia Juve sfavorita, Atalanta più forte, al momento, Juve inesistente, se fossi un giocatore proverei un misto tra vergogna e desiderio di rifarmi ma anche di chiedere scusa".

Proseguendo la sua valutazione della situazione attuale della squadra bianconera il giornalista sportivo ha aggiunto: "15 punti in 15 partite è uno dei rendimenti peggiori della storia, forse non si stanno accorgendo di come nel girone di ritorno hanno disonorato la maglia bianconera, per fare peggio bisognava impegnarsi".

Anche il giornalista Carlo Laudisa ha voluto raccontare il pareggio della Juventus contro la Salernitana: "L’orgoglio della Salernitana e i difetti cronici della Juve.

Il clamoroso 1-1 con i campani già retrocessi arriva nel finale con Rabiot che evita ai bianconeri un tracollo indigesto alla vigilia della finale di Coppa Italia", ha dichiarato il giornalista sportivo.