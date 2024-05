Jake O'Brien, difensore dell'Olympique Lione, potrebbe diventare il nuovo obiettivo della prossima sessione di calciomercato della Juventus. Al netto dell'ormai noto interesse per Riccardo Calafiori, i bianconeri starebbero puntando dunque un altro centrale difensivo nel caso in cui la società decida di privarsi di Gleison Bremer, accettando un’eventuale offerta del Manchester United (fortemente interessato al brasiliano) o di un altro top club europeo.

Juventus: Bremer sempre nel mirino del Manchester United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, da qualche tempo il Manchester United avrebbe messo nel mirino Bremer.

Seppur la situazione contrattuale del brasiliano sia ben definita (qualche mese fa ha firmato il rinnovo fino al 2028), è innegabile come la Juventus non possa non prendere in considerazione un'offerta monstre per il proprio difensore, pensando nel frattempo ad una valida alternativa.

Le richieste bianconere per il cartellino del suo giocatore si aggirano attorno ai 70 milioni di euro. Soldi che poi sarebbero successivamente reinvestiti nel calciomercato. Anche Dean Huijsen, attualmente in prestito alla Roma, avrebbe diversi estimatori tra i top club europei mentre il cartellino di Djalo Tiago, potrebbe essere usato come contropartita tecnica in qualche operazione di mercato in entrata. Il reparto insomma potrebbe subire parecchie modifiche, anche per questo il club monitora vari profili.

Jake O'Brien: un difensore col vizio del gol

Irlandese di Cork, Jake O'Brien è stato convocato in nazionale per la prima volta nel marzo del 2024. Classe 2001, il difensore del Lione è cresciuto calcisticamente nel Cork City prima di passare a titolo definitivo al Crystal Palace. La squadra londinese lo cederà succesivamente in prestito al Swindon Town, nelle serie minori inglesi e l’anno successivo al RWDM, squadra militante nella seconda divisione belga.

Nell’agosto del 2023 firma un quadriennale con il Lione dove ad oggi ha collezionato 29 presenze segnando 4 gol e firmando 2 assist.

Come giocherebbe la difesa della Juve con O'Brien

Il difensore irlandere, valutato circa 9 milioni di euro dal Lione, fa della stazza fisica la sua arma migliore (è alto 197 centimentri). Molto veloce nonostante la possente mole, O’Brein potrebbe giocare al fianco di qualsiasi altro difensore centrale della Juventus.

Condizione possibile grazie alle sue caratteristiche tecniche di base che gli consentono anche di far ripartire l’azione dal basso. Considerato dagli addetti ai lavori un difensore moderno, O’Brein è dotato di un lancio lungo molto preciso in grado di saltare il centrocampo avversario. Caratteristica che potrebbe essere utile quando si vuole sfruttare la velocità di alcuni giocatori come Federico Chiesa o la stazza di altri come Dusan Vlahovic.