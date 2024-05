Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha scritto sul portale di Libero sottolineando come Giampiero Gasperini rappresenterebbe l'opzione ideale per la società piemontese nel caso in cui saltasse la trattativa per Thiago Motta. Proprio dell'Italo-brasiliano, di un ipotetico accordo che avrebbe da tempo con la società piemontese e di quello che potrebbe accadere per farlo decadere, ha parlato a Sky Sport anche il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio.

Juventus, Moggi non ha dubbi: 'Se non dovesse arrivare Thiago Motta allora Gasperini potrebbe essere l'ideale'

"Se alla Juve dovesse venir meno l’arrivo di Motta, allora Gasperini potrebbe essere ideale per il programma dei bianconeri, che vogliono sanare il bilancio, valorizzare i giovani ed essere competitivi" questo è quanto scritto da Luciano Moggi in merito alla candidatura del prossimo allenatore della Juventus. L'ex dirigente, nel suo incipit scritto sul portale di Libero ha poi proseguito parlando di Giampiero Gasperini: "Se dovesse andare via, sarebbe un trauma per l’Atalanta. Il piemontese ha un altro anno di contratto, ma è sulla bocca di tanti club". Secondo Moggi inoltre, Gasperini avrebbe la capacità di garantire alle proprie squadre posizionamenti in classifica sempre dignitosi, non facendo spendere alla società di appartenenza cifre esorbitanti ma anzi permettendogli di effettuare enormi plusvalenze al termine della stagione.

Parlando poi della bagarre delle squadre in lotta per un posizionamento valido per la prossima Champions League, Moggi ha sottolineato come Bologna e Juventus dovrebbero aver ormai strappato il loro ticket per parteciparvi. Atalanta e Roma si giocheranno praticamente il quinto slot valido nello scontro diretto di Bergamo, con i nerazzurri che secondo Moggi dovrebbero fare particolarmente attenzione alla squadra guidata da Daniele De Rossi.

Juventus, Di Marzio: 'Il club bianconero ha una sorta di accordo verbale con Thiago Motta da diversi mesi'

Della Juventus e della possibile candidatura di Thiago Motta ha parlato a Sky Sport anche il giornalista Gianluca Di Marzio: "La Juve ha una sorta di accordo verbale con Motta già da diverso tempo, se poi lui spinto dall'amore, dalla sua devozione popolare e da un progetto che lui vorrebbe molto identificato in se stesso deciderà diversamente il discorso cambierebbe.

Lui vorrebbe che il progetto del Bologna fosse incentrato su di lui, ma in questo momento non è così. La società fa il suo progetto ed il tecnico è parte di questo". Di Marzio infine, non ha escluso colpi di scena sul futuro di Thiago Motta, che ad oggi però sembrerebbe essere destinato a sedere nella prossima stagione sulla panchina della Juventus.