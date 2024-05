Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha rivelato su Juventibus l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Maghnes Akliouche, trequartista franco-algerino del Monaco accostato per movenze ad un mostro sacro del ruolo come Zinedine Zidane.

Juventus, Momblano: 'I bianconeri sono stati stregati da Maghnes Akliouche, trequartista paragonato a Zidane'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato su Juventibus rivelando un nome nuovo per il Calciomercato della Juventus: "Il nome nuovo seguito dal club bianconero Maghnes Akliouche, un trequartista franco-algerino di grande stazza fisica definito il nuovo Zidane.

E' un numero 10 che nel prossimo futuro può diventare una mezz'ala offensiva, è un pò pigro ma ha un potenziale incredibile. Il Monaco vorrebbe venderlo nella prossima stagione a 50 milioni di euro ma i suoi agenti stanno spargendo la voce che Akliouche potrebbe partire già da giugno per 30 milioni di euro. La Juventus è affascinata da questo profilo".

Sulle trattative fra Juventus ed Aston Villa, Momblano ha poi riferito: "Douglas Luiz non è una richiesta della Juventus, almeno in prima battuta non lo è stato. Allo stesso so che l'Aston Villa ha chiesto informazioni su Soulé e su McKennie, entrambi valutati dalla società bianconera 65 milioni. Monchi, il ds degli inglesi, credo però abbia in testa soprattutto l'argentino e Giuntoli potrebbe pensare di cederlo per 35 milioni di euro cash".

Il giornalista, ha poi rivelato un'altra indiscrezione di mercato: "Ho saputo che la Juventus ha affrontato l'eventuale acquisizione in modo determinata ed aggressiva di Camarda ma è possibile che il tentativo non sia andato a buon fine. Il centravanti non ha ancora ufficialmente firmato un nuovo contratto con il Milan ed i bianconeri hanno tentato una mossa a tutto tondo per convincerlo.

Una fonte però mi ha detto che i rossoneri potrebbero averlo strappato il si del sedicenne con un contratto da quasi 1 milione di euro".

Infine, Momblano ha rivelato quanto segue: "Materazzi ha chiesto a Thiago Motta se davvero avesse intenzione di andare alla Juventus e l'italo-brasiliano gli ha risposto dicendogli di essere pronto a vincere lo scudetto sin da subito coi bianconero.

Un'affermazione che ha sorpreso l'ex interista".

Juventus, i commenti dei tifosi alle parole di Momblano: 'Douglas Luiz sarebbe un enorme upgrade'

Le parole di Momblano sono state dunque commentate da diversi utenti di Youtube: "Soulé e McKennie per Douglas Luiz sarebbe un upgrade enorme per il centrocampo dell' anno prossimo" scrive un tifoso. Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge poi: "Per quella cifra Soulé e McKennie possono anche partire, ma dubito che vogliano andare in quella squadra e gli inglesi sborsino quelle cifre".