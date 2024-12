Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato il 2 a 2 tra Juventus e Venezia sottolineando come i bianconeri siano sembrati una squadra slegata e priva di consistenza. Pedullà ha poi criticato il gioco troppo remissivo attuato dalla formazione di Thiago Motta.

Juventus, Pedullà attacca: 'Il pareggio col Venezia è stato imbarazzante ed ha mostrato una squadra inesistente'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del pareggio della Juventus col Venezia sul proprio canale Youtube in questi termini: "2 a 2 imbarazzante. Sinceramente per quello che abbiamo visto, per l'interpretazione, per l'impostazione, per il modo di pensare la Juve è sembrata una squadra scollegata, una squadra inesistente.

Devo essere sincero, io prima del gol di Gatti ho pensato che con quell'andamento lento non potessero andare da nessuna parte. Questi passeggi, questi fraseggi che non portano da nessuna parte, non è questo il gioco di Thiago Motta, non è questa l'interpretazione che la Juve dovrebbe dare. Perché la partita contro il Manchester City avrebbe dovuto insegnarti una cosa, prendi il vento e te lo porti a casa, con tutto rispetto per il Venezia che ha giocato una partita importante che è rimasta in piedi perché la Juve ha permesso al Venezia di restare in piedi".

Pedullà ha continuato nella sua analisi: "E' un modo di interpretare una partita che sinceramente faccio fatica a digerire. Quindi annotiamo la medaglia al petto che ti metti per il rigore che mantiene l'imbattibilità in campionato, ma è una medaglia al petto insignificante perché con questi pareggi non vai da nessuna parte.

Hai sperperato dei punti incredibili e bisogna dire che il Venezia la partita forse alla fine l'avrebbe anche meritata, perché ha giocato con coraggio. Perché la Juve ha consentito al Venezia di fare quello che ha voluto dopo il gol giustamente annullato ad Yildiz per fallo di mano. La Juve ha rallentato e si è messa a gestire ma in questo campionato come in qualsiasi altro campionato per me non si può gestire".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'O invertiamo la rotta o per me si può cambiare guida tecnica'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "L'allenatore della Lazio Baroni ha preso una squadra completamente nuova il cui organico vale si è no meno della metà di quello della Juventus e guarda come giocano e con che idea di calcio.

Quindi tutto questo per dire: Motta non ci ha capito nulla né tatticamente né a livello di preparazione fisica" scrive un utente di Youtube. Un altro aggiunge: "La pazienza è finita. O invertiamo rotta oppure, per quanto mi riguarda, si può tranquillamente cambiare. Atteggiamento remissivo e votato perennemente all’equilibrio difensivo. Allenatore presuntuoso che non riesce umilmente a fare dietrofront su alcune sue convinzioni".