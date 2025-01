Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus autore di un'altra buona prestazione nel 2-0 rifilato dai bianconeri al Milan. Secondo Balzarini, il centrocampista starebbe crescendo e prendendo sempre più confidenza con il ruolo da regista.

Balzarini: 'La storia di Locatelli è quella di un ragazzo che aveva toccato il fondo ma ora si sta riscattando'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della gara finita per 2-0 in favore della Juventus contro il Milan e riferendosi alla prestazione individuale di Manuel Locatelli ha detto: "La sua è la storia del riscatto di un ragazzo che l'anno scorso aveva toccato il fondo per sua stessa ammissione.

Gli si chiedeva di fare il regista ma non era un regista, non aveva il passo, non aveva la tranquillità e non aveva la serenità. Sembrava che dovesse finire sul mercato ma io personalmente ho visto diverse immagini estive del periodo del ritiro in cui si ritraeva lo stesso Locatelli parlare fitto con Thiago Motta. Lì si è capito che il tecnico credeva molto in questo ragazzo e adesso è diventato capitano, ha scalato le posizioni e sta diventando un calciatore duttile. Col Milan ha persino giocato da quinto difensore in fase di costruzione, andando su in fase di sviluppo del gioco".

Balzarini ha continuato su Locatelli dicendo: "Sta nascendo quel regista che non si pensava potesse nascere. Certo, dimentichiamoci di Pirlo e dimentichiamoci di elementi di una caratura superiore, ma il ragazzo sta smentendo con i fatti coloro che dicevano che non potesse fare il regista, che fosse un interno o una mezzala.

Invece Locatelli può ricoprire quel ruolo anche grazie a una crescita importantissima sia a livello tecnico che di autostima, perché poi le due cose vanno di pari passo. Non sto dipingendo un fuoriclasse, ma quello che è diventato un ottimo giocatore, così come non è un fuoriclasse Mbangula, un'altra scommessa di Thiago Motta".

I tifosi rispondono a Balzarini: 'Locatelli sembra un altro giocatore'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Locatelli mi ricorda Marchisio quando venne messo da Allegri davanti alla difesa, mossa che fece vincere uno scudetto insperato al secondo anno del toscano. Quello in cui Pirlo e Tevez andarono via e vennero sostituiti da Dybala e Khedira", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Locatelli sembra un altro calciatore. Ha precisione nei lanci e velocità di pensiero nel breve, tutto quello che mancava l anno scorso. Complimenti a lui".