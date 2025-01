Uno dei temi più caldi in casa Juventus riguarda il futuro di Danilo, ormai sempre più ai margini del progetto bianconero. Il difensore brasiliano, che fino a pochi mesi fa era considerato un leader dello spogliatoio e uno degli uomini di riferimento della squadra, sembra destinato a lasciare Torino. Il rapporto tra le parti è ai minimi termini e, nonostante il contratto in essere, il club ha deciso di non puntare più su di lui. Tuttavia, la Juventus non è disposta a liberarlo senza ottenere un indennizzo economico.

A parlarne nelle scorse ore è stato Gianni Balzarini, giornalista vicino alle vicende bianconere, che sul suo canale YouTube ha spiegato: “La Juve non molla per il momento sulla questione dell’indennizzo, giustamente in piena ragione anche contrattuale.”

Danilo-Juventus, situazione bloccata

Questo significa che il club torinese non è intenzionato a concedere la rescissione gratuita del contratto, soprattutto considerando che Danilo ha ancora mercato e che diverse squadre potrebbero essere interessate a lui.

D’altra parte, il giocatore avrebbe già espresso il desiderio di trasferirsi al Napoli. Il brasiliano vorrebbe ottenere il via libera a parametro zero per poter firmare con i partenopei senza che il club campano debba versare alcun compenso alla Juventus.

Al momento, la trattativa rimane in una fase di stallo. La Vecchia Signora sta valutando la formula di uscita, ma non sembra disposta a concedere incentivi per la partenza del difensore. Per questo motivo, si stanno cercando soluzioni che possano soddisfare entrambe le parti. Se il Napoli non dovesse riuscire a trovare un accordo con la Juve, per Danilo potrebbero aprirsi anche altre possibilità, magari in campionati esteri, dove il suo profilo è ancora apprezzato.

La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi nelle prossime settimane, soprattutto se il giocatore insisterà per essere liberato. Tuttavia, la Juventus non ha fretta e continuerà a trattare con fermezza, aspettando un’offerta adeguata prima di lasciar partire il proprio ex capitano.

Si cercano difensori di livello

Parallelamente alle uscite, la Juventus sta lavorando per chiudere almeno un colpo in difesa.

Il nome più vicino è quello di Ronald Araujo, roccioso centrale del Barcellona. I bianconeri e i blaugrana hanno trovato un’intesa di massima per un prestito, ma resta da definire se l’accordo prevederà un diritto o un obbligo di riscatto. La trattativa è ben avviata e Giuntoli vuole accelerare per assicurarsi il difensore uruguaiano il prima possibile.

Un’altra opzione è Antonio Silva del Benfica. In questo caso, però, l’operazione è più complicata: il club portoghese non sembra disposto a cedere il giocatore in prestito e chiede una cifra molto alta per lasciarlo partire. Nonostante le difficoltà, l’agente di Silva, Jorge Mendes, è al lavoro per cercare di convincere il Benfica ad ammorbidire la propria posizione.