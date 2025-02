Continua a regnare l'incertezza nel Girone C di Lega Pro: Taranto e Turris attendono il verdetto della Covisoc relativamente alla prosecuzione del campionato. Ma fra le società in attesa di un responso c'è anche il Messina: il club giallorosso non ha versato i contributi e le ritenute legate agli stipendi degli ultimi tre mesi (novembre 2024-gennaio 2025) e rischia di ricevere una penalizzazione in classifica. Intanto in un intervento su X il presidente del Trapani Valerio Antonini ha minacciato una scelta "forte": non andare in trasferta a Messina per la gara della 28^ giornata, in programma il 24 febbraio, qualche giorno prima del giudizio della Covisoc.

Antonini chiede certezze per la regolarità del torneo

Riguardo all'incertezza che regna nel Girone C di Serie C non ci sta il presidente del Trapani Valerio Antonini, che ha richiesto una presa di posizione ben definita agli organi federali. "Chiedo al Presidente Marani di riflettere attentamente sulla possibilità di sospendere il campionato per una settimana. Il campionato può riprendere solo se le squadre che non rispettano le normative sul pagamento degli stipendi vengono escluse dalla competizione e se le squadre che non sono in regola con il pagamento delle imposte vengono anch’esse escluse dal campionato".

Possibile gara a rischio tra Trapani e Messina

Tra le possibilità al vaglio della dirigenza del Trapani ci sarebbe anche una protesta simbolica: non recarsi a Messina nel prossimo turno di campionato, in programma lunedì 24 febbraio alle ore 20:30.

"Non possiamo proseguire in questa situazione, il gioco è falsato e va fermato. Sto seriamente valutando un’azione decisa, come quella di non recarmi a Messina se la società non dimostrerà di aver saldato le imposte. Lo dico per rispetto verso i tifosi messinesi, che sono stati ingannati e che, invece, pagano regolarmente il biglietto per assistere alle partite o che addirittura avevano pensato di organizzare una colletta per coprire il pagamento delle imposte", ha dichiarato il presidente della società trapanese.

Le parole del presidente della Figc sul campionato di Lega Pro

A proposito della situazione che sta vivendo la Serie C nei giorni scorsi è intervenuto pubblicamente il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. "Le difficoltà economiche e finanziarie del calcio italiano si fanno più evidenti in Lega Pro, rendendo indispensabile una riflessione approfondita".

Il numero uno della Federazione ha sollecitato tutte le parti coinvolte a prendersi le proprie responsabilità, riproponendo anche l'idea di una riforma strutturale del campionato.