Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, la Juventus starebbe lavorando già in questi giorni per assicurarsi le prestazioni sportive di Kolo Muani anche per il futuro.

Juventus, Balzarini: 'Il club bianconero già da adesso sta provando ad intavolare una trattativa per acquisire Kolo Muani'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e ad un'operazione di Calciomercato che i bianconeri starebbero strutturando: "La Juve vuole provare già da adesso ad intavolare una trattativa per acquistare Kolo Muani l'anno prossimo.

Ovviamente è ancora presto per dire con quale formula, se attraverso un prestito con obbligo di riscatto, se attraverso un acquisto definitivo o meno, però la Juve ci vuole provare. Sono contento di questo perché stiamo vedendo all'opera un giocatore sicuramente molto forte che è andato via dal Paris Saint-Germain per dissapori con Luis Enrique e non perché non si trovasse bene a Parigi".

Balzarini ha continuato: "Quindi ci sarebbero le manovre già in atto per assicurarsi Kolo Muani che credo che sia un giocatore, innanzitutto, che sta vivendo un momento importante come attaccante. Sta facendo bene il suo dovere ed è un elemento che può giocare sia da centravanti puro ma anche come esterno. Ha dimostrato inoltre di poter fare coppia con Dusan Vlahovic e questo significa che qualora il serbo dovesse essere ceduto, allora la Juve prenderà comunque un altro attaccante, magari da far giocare se riesce con il francese".

Il giornalista ha infine concluso: "Qualcuno potrebbe domandarsi come farà la Juventus a prendere Kolo Muani? Innanzitutto non credo che la società vada ad acquisire il francese tirando fuori 50-60 milioni di botto. La Juve però ha messo da parte quello che si chiama in gergo tesoretto. Un tesoretto notevole proveniente dalle cessioni dei giocatori della Next Gen e che in termini di ricavi, inserendo anche Kean in questa lista, ha fruttato al club oltre 100 milioni di euro.

Quindi una parte di questi sicuramente è entrata nelle casse della Juventus, a dimostrazione del fatto che la Nex-gen è un buon progetto. Non a caso mi risulta che anche l'Inter stia allestendo la squadra degli under 23 per farle disputare il campionato di Serie C".

Juventus, le alternative in attacco non mancano: Osimhen e Goncalo Ramos le idee

La Juventus, qualora non riuscisse a confermare Kolo Muani come riferito da Balzarini, avrebbe comunque già delle alternative al francese per potenziare l'attacco. In questi giorni infatti si sta insistentemente parlando di un interesse da parte dei bianconeri per Victor Osimhen, centravanti attualmente in forza al Galatasaray ma di proprietà del Napoli.

Oltre al nigeriano, il ds bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe avuto un incontro con il noto procuratore Jorge Mendes nel quale si sarebbe parlato anche di Gonçalo Ramos, bomber portoghese in uscita dal PSG.