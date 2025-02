Il Chelsea sarebbe molto interessato per l'estate all'attaccante Kenan Yildiz della Juventus [VIDEO], classe 2005. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importante, ben 80 milioni di euro, per cercare di strappare il talento bianconero alla Juventus. In entrata la Juventus starebbe seguendo a distanza Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta.

La valutazione di Yildiz e la posizione della Juventus

Nonostante l'interesse del Chelsea, la Juventus non sembra disposta a scendere facilmente dal valore fissato per il giovane attaccante.

Attualmente, la società bianconera valuta Yildiz circa 100 milioni di euro, una cifra che potrebbe sembrare elevata, ma che rispecchia il potenziale del ragazzo.

La Juventus, infatti, è convinta delle qualità del giovane talento turco e, sebbene una proposta da 80 milioni possa essere allettante, difficilmente prenderà in considerazione una cessione senza una somma ben più alta.

La Juventus guarda a Lookman per rinforzare l'attacco

Nel frattempo, la Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Un obiettivo concreto sarebbe Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell'Atalanta, classe 1998, che sta vivendo una stagione positiva in Serie A.

L'Atalanta sarebbe disposta a cedere Lookman per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, ma non accetterebbe prestiti o formule che non prevedano un obbligo di riscatto.

Lookman potrebbe essere una soluzione per la Juventus, che sta cercando un attaccante capace di fare la differenza, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di due club di Premier League, Newcastle e Manchester United, entrambi pronti a soddisfare le richieste economiche dell’Atalanta.

I numeri stagionali di Yildiz e Lookman

Per Kenan Yildiz la stagione in bianconero ha portato alla disputa di 38 partite con sei reti e quattro assist. Ben 26 di queste sono state disputate in campionato andando a realizzare quattro reti e un assist. In Champions League sono arrivate 10 presenze con un gol e un assist. In Coppa Italia l'attaccante ha ottenuto una presenza, e lo stesso vale per la Supercoppa Italiana, dove ha anche segnato un gol.

Per Ademola Lookman la stagione è stata ancor più importante: 27 presenze tra campionato e coppe con 17 reti e sette assist. Alle 20 presenze con 12 gol e cinque assist in Serie A si sono aggiunte le sette presenze con cinque reti e due assist in Champions League. Una presenza si è sommata anche con la partecipazione alla gara di finale di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana.