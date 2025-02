Il Crotone guarda alla sfida casalinga contro il Monopoli, turno della 28esima giornata di Serie C. La squadra, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l'Avellino, sfiderà i pugliesi all'Ezio Scida in un match con in palio tre punti importanti per un piazzamento nei piani alti della griglia playoff. A parlare, nella mattinata del 22 febbraio in conferenza stampa, è stato il tecnico rossoblù Emilio Longo che ha fatto il punto sullo stato di salute della sua squadra a 24 ore dalla gara contro il Monopoli.

Longo pone la massima fiducia nel reparto difensivo

Il Crotone continua a subire troppe reti. La squadra rossoblù, in crescita nella seconda parte di stagione, ha incassato 5 reti nelle ultime tre giornate. Forse troppe per un gruppo che punta all'alta classifica o alla vittoria del campionato, in regular season o attraverso la roulette dei playoff. "Non credo che l'assetto difensivo abbia bisogno di rotazioni se non per l'assenza di Maxime Giron che mancherà per altre due settimane - ha dichiarato Emilio Longo -, sono contento in quanto l'infortunio è di minore intensità rispetto a quanto pensavamo inizialmente. Nel giro di un paio di settimane potrebbe tornare ad essere utilizzabile. In difesa abbiamo trovato il giusto equilibrio".

Un Crotone in crescita

Lo stesso tecnico Emilio Longo ha voluto fare un paragone tra il Crotone delle prime giornate di inizio stagione e quello delle prime gare del girone di ritorno, mostrando numeri alla mano, la bontà del lavoro svolto dalla squadra che sta raccogliendo i suoi frutti. "Nelle stesse gare affrontate ad oggi in paragone alle stesse svolte nel girone d'andata il Crotone ha subito 11 reti in meno, siglato 3 reti in più ma anche ottenuto 7 punti in più in classifica.

La vera discriminante è l'esperienza, una parte della sconfitta di Avellino è data da una minore esperienza dei nostri calciatori rispetto agli avversari. Sono consapevole che se i ragazzi matureranno esperienza anche noi potremo dire la nostra. Le prossime gare dovranno essere delle finali, il nostro obiettivo e fare classifica".

Turris e Taranto, la classifica rischia di essere riscritta

A seconda di quello che sarà il responso della Covisoc nella giornata del 27 febbraio sui pagamenti effettuati da Turris e Taranto lo scorso 17 febbraio potrebbe essere influenzata la classifica. Le due società rischiano da una nuova penalizzazione in termini di punti all'esclusione del campionato. "Su questa situazione ho già parlato - ha concluso Emilio Longo - , ritengo che la terza serie nazionale non possa subire di questi smacchi. Credo che sia arrivato il momento di provare a riformare partendo già dal prossimo campionato".