Dopo aver ritrovato il successo in campionato, 4-1 in casa contro l'Empoli, la parola d'ordine in casa Juventus è continuità. I bianconeri attendono il recupero di domani tra Fiorentina e Inter per sapere se occupano il quinto o il sesto posto della classifica ma l'obiettivo rimane sempre scavalcare la Lazio quarta distante due punti.

Per farlo la squadra di Thiago Motta dovrà riuscire a vincere ancora, questa volta in casa di un Como che durante il calciomercato invernale si è parecchio rinforzato. Per affrontare il match contro i lariani il tecnico dovrebbe ancora puntare su Kolo Muani e Veiga, mentre non è escluso che torni a calcare il campo di gioco almeno per uno spezzone di partita Andrea Cambiaso.

La formazione terrà probabilmente conto anche dell'impegno europeo di martedì 11 febbraio, quando a Torino arriverà il PSV per l'andata del turno di Play-Off di Champions League, valido per l'accesso agli Ottavi di Finale.

Koopmeiners e Kolo Muani ancora titolari, dietro possibile spazio a uno tra Cambiaso e Alberto Costa

Il modulo di riferimento sarà sempre il 4-2-3-1 anche se in porta non è escluso che possa tornare ad agire Perin, con Di Gregorio dirottato in panchina. I primi dubbi si annidano sugli esterni di difesa: contro l'Empoli hanno agito Savona e Weah ma Thiago Motta potrebbe far rifiatare uno dei due inserendo, o da titolare o a gara in corso, Andrea Cambiaso. Possibile uno spezzone di partita anche per Alberto Costa, ancora a secco di presenze dal suo arrivo a Torino a gennaio.

Al centro invece confermati Gatti e Veiga, con l'ultimo arrivato Kelly che sarà per la prima volta a disposizione.

A centrocampo tornerà a vedersi la coppia formata da Locatelli e Thuram (che contro l'Empoli è entrato a gara in corso), mentre il trio di trequartisti dovrebbe essere ancora composto da Koopmeiners al centro, Yildiz a sinistra e Nico Gonzalez a destra.

Come accennato, è possibile anche che Thiago Motta operi del turn over, in questo caso a scendere in campo dal primo minuto potrebbe essere uno tra Conceicao e Mbangula. Come prima punta ci sarà invece ancora Kolo Muani con Vlahovic pronto ad entrare a partita in corso.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio (Perin); Savona, Gatti, Veiga, McKennie (Cambiaso); Thuram, Locatelli; Gonzalez (Conceicao), Koopmeiners, Yildiz (Mbangula); Kolo Muani.

All. Motta.

È il momento chiave della stagione, vietato sbagliare

Se la Juventus vorrà davvero dare un senso alla propria stagione non può permettersi di sbagliare la gara di campionato contro il Como, che le permetterebbe di tornare quarta in classifica (in attesa del match della Lazio opposta al Monza) ma soprattutto di trovare un minimo di continuità. Esattamente quello che è sempre mancato in stagione, dato che sin qui in campionato i bianconeri sono riusciti a centrare due successi di fila solo in due circostanze (contro Como e Verona nelle prime due giornate e contro Torino e Udinese nel mese di novembre).

A seguire ancora più importante sarà la sfida al PSV: gli uomini di Thiago Motta hanno già affrontato la squadra olandese nella prima giornata del girone Champions sconfiggendola a Torino per 3-1. Nel proseguo però, la squadra di Peter Bosz ha preso sempre più confidenza con la competizione europea riuscendo alla fine a totalizzare 14 punti, 2 in più della Juventus.