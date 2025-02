Nelle scorse ore l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato a Sky Sport di Thiago Motta, spiegando che la Juventus cambia troppo spesso il centrocampo, e che questo potrebbe creare confusione tra i mediani bianconeri, che senza continuità faticano a far propri gli schemi dettati dal tecnico.

Di Canio bacchetta Motta: 'Cambiare a centrocampo ogni giornata manda in confusione i calciatori'

L'ex calciatore Paolo Di Canio è stato ospite presso gli studi della trasmissione Sky Sport Football Club e parlando a Thiago Motta nel post partita della gara vinta per 2-1 dalla Juventus contro il PSV ha detto: "Questa squadra ha quattro esterni intercambiabili e tutti con le loro caratteristiche.

La punta l'hai trovata e insieme a lui hai anche la riserva e in difesa ti hanno regalato due mancini che posso fare l'uscita palla più qualitativa, con Veiga che alle volte diventa anche un mediano. Quello che mi manca in questa e che mi aspetto che tu riesca a trovare è un centrocampo titolare, che poi è quello che deve far funzionare la squadra in quanto motore della stessa. Perché finora Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners non sono riusciti a prendersi la titolarità con personalità, forza e qualità. Per cui secondo me la tua prospettiva deve essere quella di un reparto centrale titolare e poi in prospettiva si può modificare, perché cambiare due giocatori su tre ogni partite li manda in confusione e non gli permette di entrare negli schermi".

Di Canio ha poi concluso spiegando: "Io ho detto questo perché la Juventus non mi sembra abbia dei principi di gioco e dando una titolarità più continua acceleri il processo di crescita. Certo che in una grande squadra i calciatori devono girare ma nel momento in cui i capisaldi di questa formazione hanno acquisito dei meccanismi di gioco concreti, allora li possono impartire ai propri compagni.

Però finché non acquisiscono un'identità bella spiccata, cambiare ogni due o tre giorni non addestrandoti mai non aiuta".

I tifosi rispondono a Di Canio: 'Fino a giugno dobbiamo sopportare Motta'

Le parole di Paolo Di Canio hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Mettiamoci l'anima in pace, perché fino a giugno lo dobbiamo sopportare.

Sbaglia formazione ogni volta e farà scappare i più bravi in Inghilterra. Speriamo solo di vedere a giugno un allenatore da Juventus. Almeno che abbia già allenato in Champions per due o tre anni", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Motta non ha capito ancora dove si trova e come deve costruire una squadra. Ma come possono giocare bene se mette sempre calciatori fuori ruolo? Poi li sostituisce ogni volta, mi domando come farà a creare uno zoccolo duro di un gruppo".