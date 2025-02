Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e nello specifico dell'operazione fatta dai bianconeri per il difensore Lloyd Kelly. Gramellini ha definito imbarazzante l'acquisto dell'inglese, in quanto troppo costoso.

Gramellini non ci sta: 'L'operazione per Kelly è imbarazzante ed economicamente senza senso'

"Le cifre dell'operazione Kelly restano imbarazzanti a prescindere" cosi ha commentato Luca Gramellini l'ultimo acquisto effettuato dalla Juventus per potenziare la difesa. L'opinionista nel suo intervento su Youtube ha precisato: "E' una definizione che confermo e non mi stuferò mai di dire perché non critico, e qui vorrei che fosse chiaro a tutti, tecnicamente l'operazione.

Posto che parliamo di un giocatore che ha saltato qualcosa come una quarantina di partite, un giocatore avvezzo agli infortuni, che non mi piace particolarmente da un punto di vista tecnico, però non ho giudicato imbarazzante l'operazione in sé per sé. L'ho definita cosi perché Kelly rappresenta il ripiego degli scarti come scelta e mi sembra che il mio pensiero nudo e crudo sia stato fondamentalmente riportato anche da altri ma magari in maniera un pochino più soft".

Gramellini ha continuato: "Tanti mi dicono che mi rimangerò le parole che ho usato e io lo spero vivamente, ma le cifre di questa operazione restano imbarazzanti a prescindere. Noi abbiamo ceduto Dean Huijsen al Bournemouth per 17 milioni e proprio lo spagnolo è andato a sostituire Lloyd Kelly in uscita a parametro zero verso il Newcastle, dove non ha praticamente giocato negli ultimi tre mesi.

Quindi noi prendiamo un giocatore, che tra l'altro non ha molta confidenza con il campo nel recente passato e lo paghiamo un qualcosa come 25 milioni di euro tra prestito oneroso, riscatto obbligatorio e bonus. Per me, considerato che Kelly si è liberato l'estate scorsa a parametro zero e che la Juve aveva anche fiutato la possibilità di andarlo a prendere, tutto questo è imbarazzante.

È assolutamente inconcepibile, senza senso".

I tifosi rispondono a Gramellini: 'L'operazione di Kelly mette in cattiva luce l'operato di Giuntoli'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "A prescindere dall'operazione Kelly che mette in cattiva luce l'operato di Giuntoli la vendita di Huijsen senza mettere la possibilità di recompra fa cadere le braccia" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Luca, Giuntoli però ci ha provato a prendere dei centrali più forti di Kelly, ma non per sua colpa non c'è riuscito come ben tu sai. A gennaio i prezzi sono fuori mercato e i milioni spesi per Kelly sono eccessivi , ma tu cosa avresti fatto?".