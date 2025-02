Nelle scorse ore lo speaker radiofonico esperto di Calciomercato Edoardo Mecca ha riportato su X l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Theo Hernandez del Milan qualora in estate dovesse partire a titolo definitivo Andrea Cambiaso. Mecca si è poi focalizzato sulla sfida di Champions che attende stasera i bianconeri contro il Psv, sottolineando la pericolosità del club olandese tra le mura amiche.

Mecca: 'Se parte Cambiaso in estate Theo Hernandez è tra i nomi che piacciono di più ai bianconeri'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale rivela un'indiscrezione che vedrebbe coinvolte in un intreccio di mercato nella prossima estate la Juventus e il Milan: "In caso di addio di Cambiaso a giugno, tra i profili che piacciono alla Juve c’è Theo Hernandez".

Un'indiscrezione, quella rivelata da Mecca, che in altre occasioni avrebbe potuto incendiare di entusiasmo la platea bianconera, ma che nella giornata di oggi potrebbe essere accolta in maniera piuttosto tiepida. Hernandez infatti è stato uno dei protagonisti in negativo dell'eliminazione del Milan in Champions League subita ieri contro il Feyenoord, facendosi espellere per somma di ammonizioni dopo una simulazione piuttosto evidente e lasciando la squadra in 10 per più di 40 minuti di gioco. Nonostante le difficoltà che sta palesando in questa stagione Theo Hernandez rappresenta pur sempre un profilo di soli 27 anni e se tirato a lucido potrebbe tornare tra i fluidificanti più efficaci del calcio europeo.

Mecca in un secondo messaggio dedicato alla Juventus si è poi focalizzato sulla gara che attenderanno i bianconeri in Champions League: "Il Psv non perde in casa dal 2022. Pronti a una serata infernale".

I tifosi rispondono a Mecca: 'I sedicesimi li dobbiamo passare senza problemi'

Le parole di Mecca, specie quelle sulla sfida con il Psv, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Basta pareggiare e poi ragazzi, siamo spaventati dal Psv?

Qua critichiamo la squadra, l'allenatore e la società, ma vediamo un attimino ciò anche noi tifosi che siamo diventati. Il sedicesimo di Champions lo devi passare senza problemi, non scherziamo", scrive un utente su X.

Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Se vuol essere tra le prime 16 d'Europa, battere il PSV è il minimo che la Juventus possa fare".