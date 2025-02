Secondo le ultime riferite su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus potrebbe prendere in considerazione la cessione di Kenan Yildiz nella prossima estate solo a fronte di un'offerta importante. Pedullà ha poi fatto notare come il giovane turco sia lentamente scalato in basso nelle gerarchie di Thiago Motta.

Juventus, Pedullà rivela: 'Per una cifra importante i bianconeri potrebbero sacrificarlo in estate'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e della possibilità che il club bianconero possa cedere in estate Kenan Yildiz: "Nelle scorse settimane abbiano registrato lo sbarco a Torino di Jorge Mendes, noto direttore sportivo che ufficialmente si trovava in Italia per vedere il figlio giocare un torneo ma che ufficiosamente è venuto anche per dialogare con Kenan Yildiz.

Tra i due si è parlato di Premier League e nello specifico di Chelsea, un club sempre pronto ad investire sui giovani talenti ed interessato al turco. Confermo quindi la possibilità che alla Continassa possa arrivare in estate un'offerta da 70 milioni di euro per il classe 2005. Poi la Juve dovrà decidere e lo stesso Yildiz dovrà decidere e magari i bianconeri potrebbero anche pensare di sacrificarlo per una cifra molto importante".

Pedullà ha continuato: "Quindi già io immagino le reazioni dei tifosi secondo i quali non si può cedere un 2005 di questo talento, bisogna ripartire da lui, capisco. Immagino però anche le reazioni opposte di chi magari sosterrebbe ma da 70 milioni in su e nessuno diventa intoccabile.

Capirei entrambe le fazioni, ma non è questo il punto. Se si presta attenzione al minutaggio di Yildiz da quei famosi giorni in cui ha parlato con Mendes il ragazzo non è più titolare. Ha fatto spezzoni nelle rotazioni sì, ma senza partire dal primo minuto".

Il giornalista ha infine concluso: "Cosa è accaduto durante quell'incontro?

Cosa è emerso per fare in modo che un titolare non presunto ma vero, scivolasse nelle gerarchia? Io credo che ci siano delle riflessioni in corso che non so dire dove porteranno di preciso. So solo che il turco ha ormai perso la titolarità della fascia".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Ad Yildiz è stata data la 10 in modo frettoloso'

Le parole di Pedullà sulla possibile cessione di Yildiz hanno scatenato tantissimi tifosi della Juventus: "Yildiz ha delle potenzialità, ma ha ancora molta strada da fare per essere un titolare indiscusso come credono alcuni assetati di nuovi idoli. Avergli dato il numero 10 è stato frettoloso, crea intorno a lui aspettative rocambole" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La fatidica maglia n.10 dovrebbe essere ritirata fino a quando non si trova un giocatore come i vari indimenticabili Boniperti, Sivori, Platini, Del Piero o Zidane. Per me Yildiz non è ancora all'altezza anche se molto bravo".