Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus nel quale ha toccato diversi argomenti, fra cui le eccessive critiche di una parte della stampa nei confronti dell'ex Massimiliano Allegri. Ma si è anche soffermato sull'operato di Cristiano Giuntoli e sulle scelte di Motta contro il Psv Eindhoven.

Sabatini: 'Scelte di Motta incomprensibili, Thuram nel centrocampo bianconero deve giocare fisso'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di un argomento che torna spesso di moda in casa Juventus, specie quando i bianconeri commettono un passo falso come l'essere eliminati dalla Champions League, ovvero Massimiliano Allegri: "Certi opinionisti si sono costruiti attraverso le loro battaglie, la più famosa quella contro il toscano.

Lo hanno fatto non per guadagnare credibilità, ma secondo me per ottenere un grande seguito. Perché tanto bastava dire Allegri out e andava bene qualsiasi cosa, ma non è così".

Sabatini ha poi puntato il dito contro l'operato del ds bianconero: "Giuntoli è il direttore sportivo più pagato d'Europa, ma in estate ha realizzato un mercato che è costato alla Juventus un disavanzo da 130 milioni. I quattro giocatori migliori che ha preso sono in prestito che sono in prestito e questo vuol dire che non sono praticamente stati acquistati e quindi non fanno parte del disavanzo che ho appena citato. Lo saranno nei prossimi anni se la Juventus sarà brava a riscattarli, mi riferisco a Kalulu, a Veiga, a Conceicao e naturalmente Kolo Muani".

Il giornalista ha continuato la sua analisi parlando di alcune mosse tattiche effettuate da Motta nella gara col PSV che ha portato all'eliminazione dalla Champions della Juventus: "Certe scelte sono state assolutamente incomprensibili, ma non di principio, proprio nella pratica, perché il calcio è qualcosa di pratico che ti offre sempre la possibilità di vedere attraverso il risultato e il rendimento se stai lavorando bene oppure no.

Nella gara col PSV ho visto partire in panchina Thuram, ma se c'è uno nel centrocampo della Juventus che deve giocare fisso e poi gli altri vediamo è proprio il francese".

Sabatini ha concluso dicendo: "È stato raccontato che la Juventus doveva ricostruire sulle macerie? Ve lo dico io, le macerie non c'erano, perché bastava mettere Thuram mezz'ala destra, Fagioli davanti alla difesa e Rabiot mezz'ala sinistra e il centrocampo della Juventus sarebbe stato meglio di quello che adesso sta cercando di mettere assieme Thiago Motta con molte difficoltà".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Un disastro preannunciato'

Le parole di Sabatini in pochi minuti hanno generato tantissime repliche dei suoi followers: "Un disastro preannunciato. Squadra smantellata affidata ad una dirigenza e a un allenatore inadeguato", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Una sola stagione buona non può decretare la bravura di un allenatore, purtroppo mister Motta aveva bisogno di uno step intermedio in qualche squadra simile al Borussia Dortmund".