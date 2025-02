Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, alla Juventus sia il tecnico che i calciatori sono stati messi in discussione. Sul banco degli imputati però non è finito Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri che nelle ultime sessioni di calciomercato non ha sempre garantito elementi all'altezza del club piemontese.

Stagione finora deludente per la Juventus, sul banco degli imputati ci finiscono allenatore e calciatori

L'ennesima eliminazione della Juventus, questa volta dalla coppa Italia per mano dell'Empoli, ha fatto alzare un polverone alla Continassa e sul banco degli imputati sono finiti ancora una volta l'allenatore ed i giocatori.

Motta, per molti sarebbe il maggiore responsabile di una stagione finora condita da più bassi che alti. I continui cambi nell'undici titolare, alcune scelte tattiche come l'impiego fisso di Koopmeiners e l'ostinatezza nel far giocare la squadra in una certa maniera, hanno calamitato le critiche verso la figura dell'italo brasiliano. Motta, dal canto suo, ha fatto poco per difendersi ma anzi nelle varie conferenze ed interviste rilasciate, ha sottolineato come quella della Juventus fosse la strada giusta per arrivare quanto prima al successo.

I calciatori, l'altra faccia della medaglia, sono chiaramente il secondo bersaglio delle critiche mosse dai media e dai tifosi bianconeri: elementi come Douglas Luiz, Nico Gonzalez e il succitato Koopmeiners non hanno convinto per le loro prestazioni, soprattutto se paragonate al costo del loro cartellino.

Calciatori già presenti in rosa come Vlahovic ed Yildiz invece hanno spesso deluso per una discontinuità che è costata punti preziosi alla formazione bianconera.

In tutto questo mancherebbe però un elemento da mettere in discussione, ovvero il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli.

Tante operazioni fatte da Giuntoli, ma non tutte sono state ispirate

Giuntoli approda nella Juventus nel luglio del 2023 e viene accolto dal popolo bianconero in pompa magna. Questo perché il ds toscano era stato in grado di costruire nel tempo un Napoli pieno zeppo di campioni capace di vincere lo scudetto con Luciano Spalletti.

Alla prima vera chiamata coi bianconeri, nel successivo gennaio, stecca quasi subito portando a Torino Thiago Djalò infortunato e il centrocampista Carlos Alcaraz. Due rinforzi che non aiuteranno Allegri nel testa a testa stravinto a fine stagione dall'Inter e che poi non verranno confermati nelle successive finestre di mercato.

Lo scorso giugno la società affida a Giuntoli le chiavi della squadra e caldeggia la sua rivoluzione: via tutti o quasi i leader carismatici del vecchio gruppo, dentro nuova guida tecnica e 12 calciatori per un totale di oltre 200 milioni di euro spesi (senza contare gli introiti dalle cessioni). Un cambiamento massiccio che in questa stagione, visti i risultati ottenuti finora dalla Juve, evidentemente non ha portato i frutti desiderati.

Dunque lo stesso Giuntoli, che si è detto scontento nell'intervista rilasciata a Sky [VIDEO] dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia con l'Empoli, dovrebbe essere messo alla stregua dei vari Motta e della componente squadra.