Il giornalista sportivo Enrico Varriale ha scritto un messaggio piuttosto provocatorio sul proprio account X nei confronti della Juventus e della discussa vittoria ottenuta dai bianconeri per 2 a 1 contro il Como. Secondo Varriale, la mancata assegnazione del rigore ai padroni di casa su presunto fallo di mano commesso da Federico Gatti sarebbe un segnale chiaro dato al campionato e alle pretendenti per la corsa ad un posto in Champions dei bianconeri.

Juventus, Varriale attacca: 'Per la corsa Champions sta cominciando a soffiare il vento chiamato tutela del brand'

La Juventus è tornata a vincere in campionato e lo ha fatto in casa del Como per 2 a 1. Il trionfo dei bianconeri è stato però condito da una valanga di polemiche che si sono scatenate per un presunto calcio di rigore non assegnati ai padroni di casa per un tocco di mano di Federico Gatti evidentemente ritenuto involontario. Dell'episodio stanno scrivendo in tantissimi sul web e tra questi si è distinto il giornalista della Rai Enrico Varriale, che con un post sul proprio account X ha provocato in maniera evidente il club piemontese: "Corsa Champions: Come gioco, Lazio, Fiorentina e Bologna meglio della Juventus.

Ma ora sta cominciando a soffiare un venticello chiamato Tutela del brand. La sensazione è che Baroni, Palladino ed Italiano per centrare il traguardo dovranno iperperformare". Un allusione chiara ed evidente, quella del giornalista, che in un secondo commento ha poi scritto. "Unica cosa da salvare per la Juventus sono i 3 punti che portano, oltre a quella di Kolo Muani, la firma di Michele Di Gregorio autore di 3 parate decisive.

Poi ci si è messo Abisso con 2 decisioni sui rigori, negati e dati, molto discutibili. Il Como ha dominato la gara e non meritava di perdere".

Juve, i tifosi rispondono a Varriale: 'Contro di loro al Var non vedono niente mentre in favore vedono anche quello che non c'é'

Le parole di Varriale hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Ogni qualvolta il VAR deve intervenire contro la Juve, sistematicamente si comporta come le tre famigerate scimmiette (io non vedo, io non sento, io non parlo), mentre al contrario a favore della Juve vedono tutto anche quello che non c'è.

Ieri è stato il turno del Como a essere danneggiato" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Un vento che ci accompagna da decenni. Purtroppo sono sempre meno quelli che denunciano disgustati. Molti preferiscono turarsi il naso e la maggioranza è ormai assuefatta e rassegnata al cospetto di una FIGC che pur di tenere in piedi la baracca consente questo schifo".

Infine un utente esasperato scrive: "Storia vecchia come la bibbia oramai, però fa piacere che un professionista serio ed apprezzato come lei lo faccia notare. Chi ama il calcio provi ad essere resiliente".