Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato riferite dal giornalista Massimo Reina su Tuttomercatoweb, la Juventus avrebbe intenzione di reinserire nella rosa uno zoccolo duro composto da calciatori italiani. Per questo motivo, elementi come Bryan Cristante della Roma, Sandro Tonali del Newcastle e Davide Frattesi dell'Inter sarebbero al vaglio della società piemontese e del suo ds. Inoltre per Reina alla Continassa piacerebbero anche Diego Coppola del Verona e Nicolò Bertola dello Spezia.

Juventus, Reina: 'Cristante, Tonali, Frattesi, e Bertola nomi concreti che emergono dal taccuino dei bianconeri'

Il giornalista Massimo Reina ha dedicato un editoriale sulle pagine di Tuttomercatoweb alla Juventus e a quella che sarebbe la nuova strategia del club bianconero per comporre il prossimo centrocampo la formazione piemontese: "L’idea sembra quella di ricreare uno zoccolo duro di giocatori italiani, puntando su profili già affermati e pronti a fare la differenza, ma anche su giovani talenti in rampa di lancio, oltre a quelli che già crescono tra la Next Gen e il settore giovanile. Nomi concreti iniziano a emergere sul taccuino della dirigenza bianconera: Cristante, Tonali, Frattesi, Diego Coppola e Bertola".

Reina è poi sceso nel dettaglio sottolineando come ad esempio Cristante, qualora approdasse alla Continassa, garantirebbe alla Juventus non solo un bagaglio di esperienza accumulato in tutti questi anni nella Roma ma anche quella poliedricità tanto richiesta dal tecnico dei bianconeri Thiago Motta. Per il giornalista poi, il club piemontese potrebbe arrivare a Sandro Tonali del Newcastle tentando magari di mettere in piedi una trattativa con la società inglese che vedrebbe coinvolto in uno scambio Douglaz Luiz, regista che già a gennaio era stato accostato ai "Magpies".

Per quanto concerne invece il nome di Frattesi, Reina ha sottolineato come il centrocampista dell'Inter sarebbe già da tempo nel mirino della Juventus, in quanto elemento che andrebbe a sposarsi alla perfezione con i dettami tattici richiesti da Motta ai suoi mediani di inserimento.

Il giornalista ha infine spiegato come Bertola e Coppola rappresenterebbero due investimenti low cost, specie il primo che a giugno dovrebbe liberarsi a parametro 0 dallo Spezia, ed andrebbero a rinforzare il reparto difensivo ringiovanendolo allo stesso tempo.

Juventus, con tanti acquisti qualche pezzo grosso saluterà a giugno

I nomi accostati alla Juventus dal giornalista Reina, specie quelli a centrocampo, sono profili importanti che avrebbero altresì un costo elevato. Appare dunque evidente che il club bianconero dovrebbe cedere elementi della propria rosa per poter avere maggior spazio di manovra. I primi indiziati a lasciare la Continassa per giugno resterebbero sempre Dusan Vlahovic ed Andrea Cambiaso ma le ultime indiscrezioni inserirebbero anche Kenan Yildiz in questo ragionamento.