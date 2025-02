Nelle scorse ore il giornalista Massimo Pavan ha scritto su TuttoJuve un breve commento nel quale ricorda a Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, che si è lamentato per la mancata assegnazione di un rigore [VIDEO]nel derby col Milan, che la formazione nerazzurra avrebbe goduto di diversi favori arbitrali nella scorsa stagione. Secondo il giornalista Tancredi Palmeri invece, il contatto nella stracittadina tra Pavlovic e Thuram sarebbe evidente.

Pavan su Inzaghi: 'Si lamenta ma se non avesse avuto errori a favore l'anno scorso sarebbe stato dietro ai bianconeri'

Il giornalista Massimo Pavan ha scritto un breve commento su TuttoJuve.com dedicato alle polemiche che si sono scatenate a seguito dell'arbitraggio del fischietto Daniele Chiffi nel derby di Milano finito per 1-1 tra le due formazioni lombarde: "L'anno scorso si sarebbe trovato tre punti dietro alla Juventus a metà campionato se non avesse avuto errori a favore, per cui non accetto che Inzaghi si arrabbi. Forse crede che i tifosi delle altre squadre non ne tengano conto, come degli episodi a favore in Champions. Non si può stare zitti quando ci sono gli aiuti e poi lamentarsi al primo episodio dubbio a sfavore".

Nello specifico Pavan fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn da Inzaghi nell'immediato post di Milan-Inter, dove il tecnico piacentino ha detto: "Il fallo da rigore l'ho già rivisto, meglio che non lo veda un'altra volta se no è peggio. È impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l'arbitro non veda perché arriva Theo, ma chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro.

Comincio ad arrabbiarmi. Non me ne ero accorto dal campo ma è un episodio chiaro. Ultimamente sta capitando spesso".

Tancredi Palmeri: 'Quello di Pavlovic su Thuram è fallo, è assurdo che il Var non lo veda'

Della mancata concessione del penalty sul contatto tra il difensore del Milan Pavlovic e l'attaccante dell'Inter Thuram ha scritto la propria opinione sul social X anche il giornalista Tancredi Palmeri: "Ho rivisto l'episodio e credo sia rigore netto per l’Inter per fallo di Pavlovic su Thuram, gli sposta proprio il piede con un calcetto.

Assurdo che il Var non lo veda".

Sul derby Palmeri ha scritto più genericamente: "La legge del derby colpisce ancora. Nonostante le premesse e i tre pali dell’Inter, e 8 occasioni a 4 per l’Inter, il Milan ci mette però la grinta giusta. L’Inter cerca sempre troppo la perfezione nella giocata, perdendo sistematicamente un tempo di gioco".

Inter, i tifosi rispondono a Palmeri: 'A volte serve più malizia'

Le parole scritte da Palmeri, specie quelle sul mancato rigore all'Inter, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi dell'Inter: "Fosse successo al Milan sarebbero andati in otto contro l'arbitro a chiedere il rigore e questo avrebbe insospettito il VAR che forse avrebbe rivisto. Ci vuole più scaltrezza" sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Eh già, assurdo come gli altri tre nelle precedenti tre partite. Però poi si urla alla Marotta League".