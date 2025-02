Nell'anticipo della 28^ giornata del Girone C di Lega Pro, il Picerno ha superato per 7-0 il Taranto. Prosegue la scia di sconfitte della formazione pugliese l, che inoltre nella giornata del 27 febbraio attende l'esito della Covisoc, organismo chiamato a valutare i pagamenti effettuati dal club lo scorso 17 febbraio. Il Taranto rischia, in caso di irregolarità, di ricevere ulteriori punti di penalizzazione in classifica oppure l'estromissione dal torneo di Serie C. In un'intervista a TuttoC.com ha intanto parlato il direttore generale del Picerno Vicenzo Greco che, con schiettezza, ha commentato la larga vittoria della propria squadra contro il Taranto

In campo per il massimo risultato

Il largo punteggio per alcuni degli addetti ai lavori è stato troppo severo, anche alla luce de problemi economici e di squadra vissuti dal Taranto.

Ma l'opinione del direttore generale del Picerno Vincenzo Greco è stata diversa: "7-0 al Taranto? Io gliene avrei fatti anche di più... Ieri qualcuno ha espresso dispiacere per i ragazzi che sono scesi in campo. Onestamente a me dispiace un po' meno, perché credo che i genitori dovrebbero avere un ruolo maggiore di responsabilità. Dovrebbero trasmettere ai propri figli i veri valori del calcio e dello sport: far loro indossare quella maglia e farli credere che possano diventare calciatori professionisti non è certo un atto a loro favore".

Greco ha poi continuato: "Una pagliacciata, decisamente lontano da un vero spot per il calcio. Ieri mi sono sentito offeso nel mio ruolo professionale, come tutti i colleghi che hanno preso parte a quella farsa.

Una partita che ha screditato il calcio e la sua professionalità, una competizione che sarebbe stata meglio evitare".

Poi il dg dei lucani ha concluso: "Ci ritroviamo a dover affrontare situazioni che danneggiano il nostro movimento, e mi rammarico per il presidente Marani: in questi anni ha fatto un enorme lavoro per migliorare l'immagine della Lega Pro, cercando di qualificarla e darle rispetto, ma oggi tutto questo impegno viene vanificato".

Picerno in zona Playoff, Taranto a un passo dalla retrocessione

Con questa vittoria il Picerno si è portato in ottava posizione a quota 40 punti. Il Taranto, invece, rimane ultimo in classifica con un passivo di -6 punti, dopo i 19 punti di penalizzazione subiti in questo campionato. La formazione pugliese ha raggiunto inoltre il poco lusinghiero traguardo delle 73 reti incassate.

Nella prossima giornata il Picerno sarà impegnato in casa del Potenza, mentre il Taranto (salvo novità da parte della Covisoc) ospiterà il Crotone.