Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti si prepara per le prossime sfide cruciali contro la Germania nei quarti di finale della Nations League. Il primo appuntamento è per il 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund. Con il Mondiale 2025 all'orizzonte, l'obiettivo del ct è chiaro: trasformare l'Italia in una squadra giovane, fisica e dinamica, ispirata ai trionfi del 2006. A guidare queste riflessioni è la tranquillità offerta dalla sua tenuta a Montaione, nel cuore delle colline fiorentine.

Un ritiro strategico nel cuore della Toscana

Spalletti ha scelto la sua "Rimessa", una proprietà di 50 ettari, come base per affinare strategie e selezionare i talenti che affronteranno la prossima sfida contro la Germania. Questa località contempla un'atmosfera rilassante e immersa nella natura, ideale per riflettere e pianificare. Accompagnato dal suo fido Gigi Buffon, Spalletti mira a costruire una squadra che possa competere ad alto livello. "Non lo conoscevo, adesso so di poter dire che resteremo amici per sempre" ha dichiarato Spalletti in una intervista alla FIGC, sottolineando l'importanza del rapporto con Buffon per il supporto nei momenti difficili.

Identificazione dei talenti e strategie tattiche

Il tecnico sta valutando l'inclusione di nuovi talenti, con un occhio di riguardo per giocatori come Cesare Casadei e i giovani Ndour, Koleosho e Baldanzi. Questi calciatori potrebbero portare la freschezza necessaria al modulo 3-5-2, che il ct sta considerando di rendere più offensivo con opzioni 3-6-1 per una maggiore aggressività sulle fasce.

"Prepariamo tre o quattro cose per essere al tempo stesso riconoscibili ma senza dare punti di riferimento" conferma Spalletti, puntando su una versatilità che non comprometta la solidità.

Verso la sfida con la Germania: un approccio ispirato al 2006

Spalletti guarda indietro con ammirazione ai successi del 2006, quando l'Italia superò la Germania ai Mondiali.

"Dobbiamo rifarci all'Italia del 2006", esorta il ct, enfatizzando l'importanza di affrontare la squadra tedesca con coraggio e strategia. Per il tecnico, la "legge del bosco" simbolizza l'attenzione e l'astuzia che il suo team deve adottare. È essenziale, spiega Spalletti, "usare il naso e le orecchie prima della vista", un approccio che invoca una prontezza sensoriale analoga a quella necessaria nel calcio ad alti livelli.

Sfide future e il ruolo dei veterani

La strategia del ct azzurro prevede l'utilizzo di giocatori esperti come Gianluigi Buffon e nuovi innesti, senza dimenticare le prestazioni intermedie. Il recupero di calciatori come Zaccagni potrebbe rappresentare un vantaggio, mentre Kean potrebbe guadagnare la preferenza rispetto a Retegui nelle selezioni future. Spalletti intende costruire una nazionale che non solo vinca, ma che duri nel tempo e affronti ogni avversario con determinazione e intelligenza tattica.