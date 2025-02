Nelle scorse ore il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto su X un messaggio nel quale sottolinea come i dirigenti della Juventus, qualora il club bianconero non dovesse qualificarsi fra le prime quattro e perciò accedere alla prossima Champions League, solleverebbero Thiago Motta dal suo incarico.

Juventus, Palmeri: 'La società bianconera cambierà allenatore se la squadra non dovesse entrare in Champions'

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale detta una proiezione di quello che potrebbe essere il futuro della gestione tecnica di Milan e Juventus: "La situazione è che la società rossonera cambierà sicuramente allenatore anche se dovesse andare in Champions.

E la Juventus cambierà allenatore se non dovesse andare in Champions. Rientro in Italia per De Zerbi? Allegri per il Milan? O outsider low cost straniero per il Milan?".

Palmeri ha poi detto la propria sul paragone che sta tornando in auge in queste ore nei tifosi della Juventus tra Thiago Motta e l'ex Massimiliano Allegri: "Il disastro di Motta non rivaluta in nessuna maniera Allegri. Ma di che state parlando? Ultimi 2 anni in Champions di Allegri: - Uscita agli Ottavi contro il Villarreal 1 mese dopo aver speso 85 milioni per Vlahovic e aver vinto l’andata! - Uscita ai Gironi contro il Benfica".

Palmeri, riferendosi infine alla freschissima eliminazione in Champions League subita per mano del Psv dalla Juventus ha aggiunto: "Al 19 febbraio la squadra bianconera è fuori dallo scudetto e dalla Champions.

Abbiate pazienza, ma con 150 milioni spesi in estate è inaccettabile ben oltre qualsiasi attenuante".

Juventus, i tifosi rispondono a Tancredi Palmeri: 'Il ciclo vincente di questo club si è chiuso a Cardiff nel 2017'

Le parole scritte da Tancredi Palmeri, specie quelle sui soldi investiti dalla Juventus nella scorsa estate, hanno calamitato l'attenzione di tantissimi tifosi bianconeri sul web: "Il ciclo (vincente) della Juve si è chiuso il 3 giugno del 2017 a Cardiff.

Dopo sono stati vinti altri 2 scudetti ma di strascico e per avversari non all'altezza. Non c'è mai stata una vera ricostruzione o meglio mai fatta con senso e quello che vediamo adesso è il frutto di tutto ciò" scrive un utente su X. Un altro invece contrasta il pensiero di Palmeri dicendo: "150 milioni per rifare tutta la squadra ti sembrano tanti quando un giocatore forte ne costa 50? Abbiamo anche 3 centrali rotti. Dobbiamo sempre giocare con mezza difesa, quello è da considerare, anche tu dicevi che Bremer era una tegola. Ecco ora aggiungici anche Kalulu e Veiga".