La Procura Federale della Figc ha notificato ieri 25 febbraio al club del Taranto la conclusione delle indagini sui pagamenti relativi al trimestre novembre 2024 – gennaio 2025. L'inchiesta ha portato alla contestazione di alcune irregolarità sui versamenti degli emolumenti e degli incentivi all’esodo per i calciatori e i collaboratori. Già fissate le date per le eventuali audizioni: 1 marzo 2025 e, in caso di rinvio, 3 marzo 2025. Intanto su questa vicenda interviene il direttore generale e futuro proprietario del Taranto, Rinaldo Zerbo, per provare a rassicurare tifosi e addetti ai lavori dopo le indiscrezioni che da giorni parlano di una possibile esclusione dei pugliesi dal campionato.

Le contestazioni sulla gestione economica del Taranto

Il cuore della vicenda ruota attorno ai pagamenti non effettuati nel trimestre che va da novembre 2024 a gennaio 2025. Secondo la Procura Figc, il club avrebbe omesso di versare gli emolumenti e gli incentivi all’esodo per quel periodo. Nonostante ciò, il direttore generale e futuro proprietario del Taranto, Rinaldo Zerbo, su Antenna Sud ha voluto rassicurare i tifosi: "Non si fa menzione di radiazione o altre questioni simili. Possiamo proseguire il campionato, come è giusto che accada. Abbiamo saldato i salari di settembre e ottobre, insieme ai contributi relativi a quei mesi, così come a novembre e dicembre. Ci è stato sollevato un problema riguardo ai compensi e agli incentivi per la cessazione del contratto di novembre, dicembre e gennaio.

La Covisoc ha concluso la sua indagine, ora la questione passerà alla Procura Federale".

Le implicazioni per la squadra e la prossima stagione

Rinaldo Zerbo ha anche chiarito che le indagini non riguardano la radiazione del club, un timore che era stato sollevato in alcuni ambienti. "Ci è stata richiesta un'aggiunta alla documentazione e la forniremo per chiarire la nostra posizione.

I deferimenti riguardano in modo personale gli amministratori, da Campbell a Giove. Il 3 marzo ci occuperemo di risolvere la questione per stabilire se la penalizzazione verrà applicata in questo campionato o nel prossimo, ma è probabile che accada nella prossima stagione. Giovedì sarò a Faggiano per incontrare il sindaco e avviare i lavori".

Taranto ultimo, ora la gara contro il Crotone

Con una graduatoria che vede il Taranto ultimo in classifica con un passivo di -6 punti dopo 28 gare, la squadra - reduce dalla sconfitta per 7-0 di Picerno - dovrà affrontare alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana il Crotone nella 29^ giornata di Serie C. La gara, in programma sabato 1 marzo alle ore 17:30 non sembra al momento a rischio rinvio.

I pugliesi hanno finora totalizzato 21 sconfitte stagionali e hanno la peggior difesa con 73 reti incassate.