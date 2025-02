Il crotone non giocherà nel fine settimana la gara contro il Taranto alla Nuovarredo Arena. Uno stop imposto dalla Lega Pro al fine di permettere un giudizio esaustivo nella giornata del 1 marzo da parte del TFN, a seguito della segnalazione al club pugliese effettuata dalla Covisoc su irregolarità in merito ai pagamenti effettuati dal club lo scorso 17 febbraio. Nella mattinata del 28 febbraio intanto c'è stata una conferenza stampa del presidente del Crotone Gianni Vrenna che ha affrontato vari aspetti della stagione, compresa la necessità di mettere mano al format del campionato e attuare un riforma.

Vrenna chiede rispetto per le società in regola

In caso di esclusione dal campionato del Taranto e di altre società a pagare saranno anche le squadre "sane" e in regola con i pagamenti che si verranno decurtati punti in classifica, falsando di fatto il campionato.

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è stato diretto nelle sue parole, facendo appello al buon senso e alle Istituzioni del mondo del calcio. "Abbiamo voluto questa conferenza stampa perché è giusto che il Crotone esprima il suo pensiero - ha dichiarato Vrenna -, ritengo questo campionato falsato. Si tratta di una situazione che si ripete di stagione in stagione. La nostra società paga spesso l'essere sempre in regola. In passato abbiamo pagato noi per il caso ChievoVerona, retrocedendo in Serie B in favore della riconferma dei veneti.

Nel recente passato siamo dovuti stare fermi anche per altre situazioni in Serie C che hanno portato al rinvio dei playoff e questa stagione non sappiamo ancora cosa succederà".

Vrenna auspica una riforma dei campionati

Con un calcio professionistico in Italia fatto di 100 club, di cui 60 militanti in Lega Pro il sistema pare non essere più sostenibile.

"Ora basta, è arrivato il momento di mettere mano ai campionati. Non si possono avere 60 squadre di calcio in terza serie e fare playoff con 30 squadre - ha rilanciato Gianni Vrenna -, senza una riforma seria del torneo di Lega Pro il Crotone non intende più investire. A sapere una situazione del genere a gennaio avremmo accolto offerte importanti andando a fare plusvalenze con i calciatori in rosa.

Siccome noi credevamo in questa stagione abbiamo deciso di trattenere i pezzi pregiati per provare a vincere, cosi non si può andare da nessuna parte".

In caso di esclusione dal campionato del Taranto ed eventualmente della Turris (che attende il responso dalla Covisoc), il Crotone perderebbe i sei punti in classifica conquistati nel girone d'andata contro queste due squadre e avrà inoltre due gare in meno da disputare nel finale di stagione.