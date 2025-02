Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Pressing del mercato invernale della Juventus, sottolineando come la società bianconera non sarebbe riuscita ad acquisire nomi di primo livello. Un concetto sposato dal giornalista Rai Paolo Paganini che a TMW Radio ha evidenziato come Cristiano Giuntoli abbia puntato solo obiettivi secondari.

Juventus, Zazzaroni non fa sconti ai bianconeri: 'A gennaio non hanno preso calciatori di livello ma ne avevano bisogno'

"La Juventus a gennaio non ha preso giocatori di livello ma per me la squadra bianconera aveva bisogno di elementi di spessore" questo è quanto riferito dal giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing.

Il direttore del Corriere dello Sport ha poi aggiunto:" Non si capisce dove vogliono arrivare con questi acquisti: hanno speso tanti soldi, circa 250 milioni tra una cosa e l'altra e in questo discorso non voglio mettere gli obblighi di riscatto che partiranno dalla prossima estate. Se devono vedere poi nello specifico a questa finestra invernale spero ad esempio che Kelly sia un prestito e non un acquisto a 18 milioni di euro. L'inglese infatti è un calciatore scartato lo scorso anno dal Napoli e non vale quella cifra. Stesso discorso vale per Alberto Costa che in Portogallo valeva 6 milioni e invece la Juventus lo prende a 15 milioni".

Zazzaroni ha poi concluso il suo incipit aggiungendo quanto segue: "Anche il Veiga di oggi è sicuramente meglio di Manuel Locatelli centrale ma non mi sembra un giocatore che possa risolvere.

Poi è chiaro che sono scelte effettuate dal club che evidentemente non può permettersi di fare un acquisto da 50 milioni e quindi fa questo tipo di operazioni".

Juventus, Paganini: 'Ai bianconeri do il 6, perché non hanno preso prime scelte ma un attaccante importante come Kolo'

Del mercato invernale fatto dalla Juventus ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche il giornalista Rai Paolo Paganini: "Alla Juve do la sufficienza, perché è vero che aveva altri obiettivi in difesa e non ha preso prime scelte, ma ha preso in prestito un attaccante importante come Kolo Muani, con la possibilità di riprenderlo a giugno inserendo Vlahovic.

Fare 3 gol in due partite ed essendo arrivato con un prestito secco, è stata un'operazione perfetta".

Paganini ha poi parlato del mercato invernale del Napoli, dando l'insufficienza alla società partenopea per non essere stata in grado di sostituire Kvaratskhelia con un nome all'altezza del potenziale mostrato dal georgiano. Il giornalista ha infine incensato il Milan, promuovendo il club rossonero come migliore in assoluto per aver messo a segno i colpi più importanti in questa finestra di rafforzamento di gennaio.