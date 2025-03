Il Milan ospita la Lazio in una partita che sulla carta, ma non solo, risulta essere delicatissima. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta di Bologna dove il Milan in vantaggio con Leao si è fatto rimontare e poi sorpassare perdendo uno scontro diretto con la squadra felsinea che ora è a 6 punti dal Milan. Proprio a 47 punti si trova la Lazio di Marco Baroni che ambisce al quarto posto attualmente occupato dalla Juventus. Se Atene piange, Sparta non ride come dice il vecchio detto. La Lazio infatti è uscita un po' con le ossa rotte dal terreno di San Siro dopo l'eliminazione in Coppa Italia ai danni di un Inter composta per lo più da seconde linee.

La squadra capitolina è reduce da due pareggi con il Napoli e con Venezia. Il Milan invece è reduce da due sconfitte contro il Torino la settimana scorsa e nel recupero della nona giornata contro il Bologna.

Aria pesante e nervi tesi in casa Milan che in caso non riuscisse a portare a casa i 3 punti, potrebbe quasi certamente dire addio ai sogni dell'Europa che conta. Sergio Conceicao deve ricompattare il gruppo soprattutto da un punto di vista mentale, ma anche da quello fisico dove molti giocatori sembrano aver perso brillantezza. I passi falsi in campionato, l'eliminazione in Champions League iniziano a farsi sentire e non è da escludere un allontanamento dell'allenatore in caso di sconfitta.

Per i rossoneri saranno ancora assenti Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Emerson Royal e Kyle Walker. Piena fiducia in Mike Maignan in porta, nonostante non ci sia chiarezza sul futuro del capitano rossonero. Vista la 'moria' di terzini destri, Alex Jimenez dovrebbe ancora partire titolare con una coppia inedita rispetto all'ultimo periodo, composta da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, ma le percentuali sono in continua fluttuazione.

Non avendo alternative di ruolo, Theo Hernandez dovrebbe mantenere il posto da titolare con il centrocampo che varia da 2 a 3 composto da Yunus Musah e Youssuf Fofana più arretrati e Tijani Reijnders nella posizione di trequartista. Joao Felix dovrebbe partire dalla panchina lasciano spazio sulla trequarti a Christian Pulisic e Rafael Leao oltre all'olandese.

In attacco Santiago Gimenez, non al meglio, è favorito rispetto a Tammy Abraham.

Marco Baroni recupera Matias Vecino e Patric, ma dovrà ancora fare a meno di Basic, Dele-Bashiru, Castellanos e Hysaj. Grossi dubbi anche per il tecnico bianco celeste a partire dalla porta dove Mandas è favorito rispetto a Provedel per difendere i pali degli ospiti. Tchaouna dovrebbe guidare l'attacco supportato da Dia, Zaccagni e uno tra Pedro e Isaksen. A centrocampo Belahyane sembrerebbe favorito rispetto a Rovella assieme a Guendouzi. In difesa Tavares a sinistra con Lazzari a destra. Tra i centrali non dovrebbe partire titolare l'ex capitano rossonero Alessio Romagnoli che dovrebbe essere preferito da Gila e Gigot.

La gara sarà diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello, fischietto della sezione CAN di Pinerolo. A completare la squadra arbitrale ci saranno i guardalinee Passeri e Costanzo, il quarto ufficiale sarà Fourneau. Dalla sala VAR agiranno l’esperto Mazzoleni e in assistenza AVAR Pezzuto.

Milan: i giocatori a disposizione di Sergio Conceição per la sfida contro la Lazio

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, Gabbia, T. Hernandez, Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Thiaw, Tomori

Centrocampisti: Bondo, Chukwueze, Fofana, Musah, Reijnders

Attaccanti: Abraham, Camarda, Jovic, Joao Felix, Gimenez, Leao, Pulisic, Sottil.

Lazio: la lista dei giocatori convocati da Baroni per la partita di San Siro contro il Milan dell'ex Sergio Conceição

Porrtieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.