Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come il saldo di mercato della Juventus con Thiago Motta ammonti ad una cifra superiore rispetto all'intero triennio con in panchina l'ex tecnico Massimiliano Allegri.

Capuano ha poi commentato anche la notizia che vorrebbe Andrea Agnelli intenzionato a tornare a capo del club bianconero.

Juventus, Capuano: 'Un anno con Motta è costato al club bianconero un saldo negativo peggiore del triennio di Allegri'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale mette a confronto i costi dell'annata finanziaria sotto Thiago Motta con quelli della precedente gestione tecnica: "Un anno con Thiago Motta è costato alla Juventus un saldo negativo di mercato di 143,5 milioni di euro contando anche gli impegni già presi per la stagione 2025/2026.

Una rifondazione costosissima che non ha paragoni con il passato. Il triennio di Allegri aveva portato un saldo negativo di 117 milioni".

Passando poi al campo il giornalista ha scritto: "Motta ha tenuto a rapporto la squadra alla Continassa, analizzando la sconfitta contro l'Atalanta e assumendosi la responsabilità per gli errori di natura tattica che hanno portato alla dura sconfitta. Ha chiesto ai giocatori di ritrovare entusiasmo e intensità. A bordo campo erano presenti tutti i vertici della Juventus".

Capuano ha infine commentato una delle notizie principali della giornata odierna, quella del possibile ritorno alla Juventus dell'ex presidente Andrea Agnelli: "Indiscrezioni circolano sul possibile ritorno di Agnelli alla guida della Juventus.

Il club non è più strategico per Exor, i cui azionisti non apprezzano i continui interventi per ripianare i conti in perdita e l'ex presidente avrebbe lavorato negli ultimi mesi per mettere insieme una cordata. Nessuna conferma, ovviamente, ma bisogna anche registrare che non c'è stata alcuna smentita nelle scorse ore".

Juve, i tifosi commentano le parole di Capuano: 'Non credo che Agnelli rientrerà nel giro di poco tempo'

Proprio quest'ultimo commento scritto da Capuano ha acceso la discussione tra i suoi follower sul web: "Non credo proprio al ritorno di Andrea nel giro di poco tempo. Probabile che rientri ma prima deve accordarsi con il cugino, secondo me sarà importante la valutazione delle infrastrutture di proprietà e l'investimento non sarà di certo per tutti" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il ritorno di Andrea Agnelli è nell'ordine naturale delle cose ed è solo una questione di tempo. La Juve senza Agnelli è come il K2 senza neve, semplicemente non esiste".