Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Massimo Carrera ai microfoni di Radio BiancoNera, l'eventuale ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus consentirebbe al club piemontese di aggiungere al proprio staff un elemento che ridarebbe all'ambiente il famigerato DNA della vecchia signora. Carrera ha poi parlato della sfida dell'Allianz con l'Atalanta e di Thiago Motta.

Juventus, Carrera: 'Del Piero può ricalcare le orme di Boniperti e riportare il DNA bianconero in questa società'

L'ex Juventus Massimo Carrera è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Radio Bianconera e parlando dell'eventuale ritorno alla Continassa di Alessandro Del Piero ha detto: "Penso che possa ricalcare le orme di Boniperti, perché è stato un grande calciatore, una bandiera simbolo, è andato in Serie B con la Juve e credo possa incarnare la juventinità.

Lui aiutato anche anche da altri personaggi del suo valore potrebbero riportare il DNA bianconero fuori dal campo".

Carrera parlando poi della valenza per i bianconeri del match con l'Atalanta ha detto: "Sfida per il terzo posto? No, secondo me si può sperare in qualcos'altro. Perché battendo la formazione bergamasca prendi anche più consapevolezza, più forza, fai capire agli altri che per lo scudetto c'è anche la Juventus. La stessa cosa vale per l'Atalanta, che per me se la può giocare fino alla fine. Quindi sono le prime quattro squadre che secondo me si contenderanno lo scudetto fino alla fine".

Su Motta Carrera ha detto: "Secondo me è l'uomo giusto. Ha le sue idee e in un nuovo ciclo bisogna avere programmazione.

Ci vorrà del tempo perché lui è nuovo nell'ambiente Juve, quindi abituati a vincere, gruppo nuovo con tanti giovani. Bisogna avere pazienza ma nel calcio non non c'è la pazienza, ci sono solo i risultati. È normale che quando questi mancano, uno è scarso mentre quando ci sono uno diventa bravo. È il destino di ogni allenatore cosi come di ogni squadra: proprio la Juve è passata dalle recenti eliminazioni, dove sembrava tutto da rifare a sperare di vincere con l'Atalanta per essere vicina alla prima".

Sull'evoluzione del calcio moderno infine Carrera ha sottolineato: "No, in teoria il calcio è difficile fare le cose facili. Perché man mano che si va avanti negli anni ci sono allenatori che portano nuove tecniche, nuove tattiche, quindi è un po' più complicato con questi scambi di posizione, di ruoli. Quindi è diventato molto più è difficile capire una partita quando la guardi".

Juve, un connubio tra società e Del Piero che stenta ad arrivare

Il connubio tra Juventus e Del Piero sembrerebbe scontato, eppure le parti si sarebbero sfiorate senza mai trovarsi davvero. L'ex calciatore ha più volte manifestato la sua volontà di tornare ma con un ruolo operativo. Una richiesta che cozzerebbe con le idee dei dirigenti alla Continassa. Una storia, con le dovute analogie, molto simile a quella che si può notare ad esempio a Roma, con la società giallorossa e l'ex capitano Francesco Totti.