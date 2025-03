In appena 8 mesi l'avventura di Thiago Motta alla Juventus è stata completamente stravolta: l'italo brasiliano, arrivato fra gli elogi del pubblico, è ormai spesso oggetto di contestazioni e persino insulti da parte di un nutrito gruppo di supporter bianconeri.

Juventus, da idolo a oggetto di insulti: la percezione di Motta in 8 mesi è cambiata radicalmente

Il 18 luglio del 2024 è la data ufficiale in cui la Juventus presentò come la nuova guida tecnica del club piemontese Thiago Motta. L'italo brasiliano venne accolto dal popolo bianconero con un'ovazione generale, scaturita sia dai risultati che l'allenatore portava con sé dall'avventura con il Bologna, sia dopo il burrascoso addio di Massimiliano Allegri.

Il duro lavoro estivo a cui aveva sottoposto la squadra nelle varie tournée e i primi risultati scintillanti che la Juventus aveva ottenuto sia in campionato che in Champions League, erano stati poi il corollario di un rapporto tra l'ambiente e il tecnico, che sembrava potesse durare a lungo. I primi scricchiolii, arrivati a ottobre dopo l'infortunio che ha colpito duramente Gleison Bremer, non davano il sentore di una crisi profonda che col tempo invece si è palesata con tutta la sua forza. I tanti, forse troppi, pareggi ottenuti in campionato hanno cominciato a far storcere il naso a numerosissimi supporter della Vecchia signora che poi si sono evidentemente arrabbiati quando la squadra è stata eliminata sia ai playoff di Champions League, contro il Psv Eindhoven, sia in coppa Italia, dove la Juventus ha dovuto arrendersi all'Empoli di Paolo Zanetti.

Una doppia batosta che ha scatenato una larga fetta del pubblico sul web e fatto partire la contestazione da parte del tifo organizzato della Juventus. In tutto questo in soli 8 mesi, Motta ha visto gli applausi trasformarsi in insulti e i complimenti diventa in aspre critiche. Non a caso i sorrisi che l'italo brasiliano dispensava nelle conferenze stampa si sono lentamente tramutati in silenzi e risposte date a mezza bocca date ai giornalisti.

Un cambiamento che fa percepire quanto sia pesante in queste settimane l'aria che si respira alla Continassa.

Il punto sul futuro di Motta

Motta sembrerebbe dunque aver perso il consenso di una buona parte del tifo della Juventus e forse anche di una fetta della dirigenza bianconera. Non sono certo casuali le indiscrezioni che vorrebbero Cristiano Giuntoli aver già preso i primi contatti con altri allenatori, come Gian Piero Gasperini dell'Atalanta.

Per il futuro di Motta (che è legato contrattualmente ai bianconeri fino al giugno 2027) sarà comunque determinante il posizionamento della Juventus alla fine del campionato: la squadra è pienamente in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League e addirittura, in caso di vittoria stasera contro il Verona, si porterebbe a soli 6 punti dal primo posto.