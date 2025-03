Secondo quanto riferito dal direttore sportivo Fabio Cordella, il vero errore commesso in estate dalla Juventus non sarebbe da ricondurre alla scelta di Thiago Motta bensì a quella del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Per Cordella, il dirigente toscano non si sarebbe mostrato all'altezza della vecchia signora, sbagliando acquisti e scelte sul mercato.

Cordella contro Giuntoli: 'Non si è dimostrato all'altezza del club bianconero'

"È Giuntoli l'unico errore che ha commesso la Juventus e per me può tornare anche a Carpi", questo è uno dei punti salienti dell'intervista rilasciata ai microfoni di Calciomercato.it da Fabio Cordella.

Il direttore sportivo ha poi continuato a parlare del suo omologo bianconero dicendo: "Non lo conoscevo, avevo solo visto il suo operato nel già citato Carpi, però ricordo le parole di De Laurentiis ai temi in cui il toscano era al Napoli e il presidente volle sottolineare come il mercato positivo fatto dalla società campana non era da ricondurre solo alla persona di Giuntoli. A questo punto mi viene da pensare che ADL avesse ragione, perché finora il direttore sportivo dei bianconeri si è dimostrato non all'altezza di un club importante come la Juventus".

Cordella ha proseguito: "Bisognerebbe far capire a Giuntoli che la Juventus non è il Carpi, con tutto il rispetto della formazione emiliana, cosi come non è il Napoli.

Perché lui è stato abituato a lavorare da solo, mentre a Torino si opera in gruppo, con più professionisti che curano lo scouting. Dunque anziché puntare il dito su Motta, io per la prima volta lo punto su un mio collega".

Infine Cordella parlando della stagione che sta vivendo la Juventus e dell'importanza della gara con l'Hellas Verona ha detto: "La squadra è uscita dalla Champions, dove poteva stare almeno per un altro turno ed è uscita male dalla coppa Italia.

Detto questo se i calciatori tirano fuori l'orgoglio e vincono contro l'Hellas Verona vanno a -5 dal Napoli e a meno -6 dalla capolista a 11 gare ancora da disputare. Non penso che potranno candidarsi seriamente per vincere lo scudetto, ma quantomeno che possano inserirsi nella corsa al tricolore non credo sia proprio una follia.

Lo dico anche perché quelli davanti non stanno facendo bene, specie l'Inter: la formazione nerazzurra è composta da calciatori che probabilmente hanno meno fame di vincere rispetto a qualche anno fa".

Juve, tanti milioni spesi da Giuntoli ma non tutti i nuovi arrivati hanno reso come avrebbero

Alcuni acquisti della Juventus in estate effettivamente non avrebbero reso per quanto pagati. Su tutti spunta sempre il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista costato 60 milioni di euro, ma che in stagione ha dato un contributo piuttosto magro alla formazione bianconera, con un solo gol segnato in campionato. Discorso simile vale per Nico Gonzalez, esterno offensivo arrivato dalla Fiorentina per circa 40 milioni, che finora ha totalizzato 3 reti e 4 assist.