L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Radio Cusano Campus della Juventus, evidenziando come secondo il proprio punto di vista il club bianconero avrebbe dovuto esonerare Thiago Motta dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli.

Tacchinardi ha caldeggiato inoltre la candidatura di Igor Tudor che secondo lui farebbe molto bene sulla panchina della Juventus.

Juventus, Tacchinardi: 'Fossi stato nella dirigenza avrei esonerato Motta dopo Empoli'

"Fossi stato nella dirigenza avrei esonerato Motta dopo Empoli" questo è uno dei passaggi chiave dell'intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Fuoriclasse in onda su Radio Cusano Campus da Alessio Tacchinardi.

L'ex calciatore ha proseguito: "Sono state fatte evidentemente delle scelte diverse dalla dirigenza ma se domenica non si vede una reazione con la Fiorentina devono cambiare. Altrimenti rischiano seriamente di veder sfumare l'obiettivo quarto posto, che sarebbe un salasso a livello economico per un club che ha speso tanto in estate e che non può permetterselo".

Sulla candidatura ipotetica di Tudor nel caso in cui Motta venisse esonerato Tacchinardi ha detto: "Conosco Igor e lui in qualsiasi gruppo è andato ha avuto sempre grande empatia coi calciatori. È un po' alla Gasperini e quindi secondo me con questi calciatori farebbe bene. C'è anche da dire però che il croato difficilmente potrebbe accettare di allenare solo per 4 mesi".

Sulle responsabilità che avrebbe Giuntoli Tacchinardi ha poi detto: "Dei nuovi arrivi a parte Thuram non ne è andato bene neanche uno e per questo credo che i problemi siano da individuare in altre parti. Perché con tutto che non saranno dei campioni e che magari latiteranno in carisma, parliamo comunque di calciatori che non possono essere considerati più scarsi di quelli dell'Empoli.

Per questo vorrei essere una mosca bianca per stare nello spogliatoio della Juve e capire le ragioni per le quali questa squadra non ha ancora un'identità".

Infine Tacchinardi ha parlato dell'importanza della figura dell'allenatore: "Il tecnico fa tanto in una squadra e l'esempio perfetto è Conte. Nonostante gli abbiano venduto Kvaratskhelia a gennaio, ha sempre dato ai suoi ragazzi la fame e la grinta tipica delle formazioni che ha comandato in questi anni.

Ha trasformato il Napoli ed è stato in grado di fargli fare una marea di punti in più rispetto alla scorsa stagione. Inoltre Conte quando ti parla ti trasmette qualcosa che gli altri non ti danno, ti getteresti nel fuoco per lui e la riprova si è vista nell'esultanza del gol segnato da Raspadori con la Fiorentina".

Juve, i tifosi rispondono a Tacchinardi: 'Tudor sarebbe un altro principiante'

Le parole di Tacchinardi, specie quelle sul possibile arrivo di Tudor, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Tudor? Altro principiante inesperto! Ennesimo spreco di soldi" scrive un utente bianconero su Youtube. Un altro invece aggiunge: "So per certo che a Tudor un contratto di 4 mesi non andrebbe bene. Non ha comunque chiuso la porta perché la vetrina del Mondiale per club intriga e non poco".