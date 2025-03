Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus sottolineando come il rapporto tra Thiago Motta e una parte della tifoseria della Juventus sarebbe arrivato a un punto di non ritorno. Questo dopo che il tecnico è stato oggetto di insulti nella contestazione effettuata la scorsa notte dai gruppi organizzati del club bianconero.

Tolomei: 'Tra una parte del tifo bianconero e Motta si è arrivati ad un punto di non ritorno'

Il giornalista Guido Tolomei ha parlato ai microfoni di Juventibus della contestazione attuata dai gruppi organizzati del tifo bianconero e degli insulti che si sono uditi nei confronti di Thiago Motta: "Onestamente non avevo ravvisato segnali che potessero suggerire improperi così pesanti nei confronti del tecnico.

Va detto che i gruppi protagonisti della protesta di ieri sono gli stessi che hanno difeso la squadra e gli allenatori come Sarri, Pirlo o Allegri. Anche quest'anno, quando ci sono stati i fischi per la prestazione effettuata con lo Sporting, dalla curva Sud sono subito arrivati cori in protezione dei ragazzi. Questo per dire che la curva fino a qualche settimana fa non tollerava la contestazione neanche alla Juve di Motta, ma evidentemente ora si è arrivati a un punto di non ritorno con il tecnico".

Tolomei ha proseguito: "Questo può essere stato dettato dalle parole usate da Motta nel post eliminazione con l'Empoli in coppa Italia, dove ha attaccato la squadra e quindi non si è dimostrato uomo, almeno per la percezione della curva.

Sicuramente il fatto che allo Stadium ci siano dei prezzi altissimi e che ci sia un'attenzione molto particolare nei confronti dei gruppi organizzati della Juve rispetto ad esempio a quelli degli ospiti, ha fatto saltare il tappo. È una situazione che cova da tanto tempo e che quest'anno difficilmente potrà vedere una soluzione.

Ciononostante io credo che nelle prossime partite comunque ci sarà l'appoggio alla squadra. Perché l'intento dei gruppi è mandare un messaggio forte all'ambiente, dopodiché di torna a tifare Juve".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Tolomei: 'Forse a Torino hanno capito che a Motta gli frega poco dei bianconeri'

Le parole di Tolomei hanno acceso la discussione sul web: "Sono di Bologna e qui la maggior parte dei tifosi la pensa come la nostra curva.

Forse hanno capito che della Juve gliene frega il giusto. Come gliene fregava il giusto del Bologna", scrive un utente su Youtube critico con Motta.

Un altro invece aggiunge: "Non avete ancora capito perché hanno detto certe cose su Motta? Sono tifosi di Allegri non della Juve, anche se pensano di esserlo e odiano Motta perché ha preso il posto del loro idolo".