Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Trevisani ha sottolineato ai microfoni di Cronache di spogliatoio come l'operato piuttosto deludente di Thiago Motta alla Juventus non riabiliterà quanto fatto negli anni precedenti all'ex Massimiliano Allegri. Trevisani ha poi chiesto pazienza nei confronti dell'italo brasiliano.

Trevisani: 'Dire che Motta sta facendo male non riabilita lo schifo che ha fatto Allegri'

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della Juventus e delle tante critiche che sta subendo il tecnico dei bianconeri: "Quando si parla di Thiago Motta e si fa il nome dell'allenatore precedente bisogna ricordarsi sempre una cosa, che la Juventus sta facendo male ma questo non riabilita tre anni con una coppa Italia e quel gioco che si vedeva.

Non riabilita Maccabi-Juve, così come Empoli-Juve o Juve-Villareal. Ripeto, il fatto che Thiago non stia andando bene non riabilita lo schifo che si è visto per tre anni, perché la squadra bianconera ha fatto pena con Allegri. Molti citano i ricorsi storici inerenti il 4-0 incassato domenica con l'Atalanta, ma io ricordo che la Juve non ha mai fatto 20 punti nel girone di ritorno come la scorsa stagione".

Trevisani ha continuato: "Si rimpiange tutto quello che c'era prima ma proprio il recente passato aveva portato il club bianconero ad avere - 300 milioni di passivo sul bilancio, calciatori con ingaggi altissimi e in avanti con l'età, un gioco arcaico e risultati scadenti. Si rimpiange questa roba e si critica una squadra con un bilancio migliore, più giovane e con in cantiere un progetto".

Ancora su Motta il giornalista ha detto: "Gli allenatori giovani in un ambiente difficile fanno degli errori, glieli vogliamo concedere o vogliamo poi vedere gente come Ancelotti che vince la Champions League 4 o 5 volte con altre squadre? Motta farà l'allenatore e lo farà ad alti livelli come è stato per Ancelotti, ma lasciando stare l'emiliano abbiamo visto anche i casi di Sarri e di Pirlo.

Ogni volta che provano a fare qualcosa di diverso rispetto alla solita minestra riscaldata, cambiano dopo un anno".

Sulla sconfitta per 4-0 incassata dalla Juve contro l'Atalanta infine Trevisani ha detto: "Si può perdere con l'Atalanta, perché succede a molti e si può giocare in maniera diversa con i bergamaschi, tanto è vero che nel girone d'andata la Juve disputò forse la sua migliore prestazione di tutto il campionato.

Domenica altresì ha disputato forse la peggior partita del suo torneo, prendendone 4 con Di Gregorio migliore in campo. Hanno perso come ha perso il Verona".

Juventus, i tifosi rispondono a Trevisani 'Motta sta fallendo nonostante un calciomercato stellare'

Le parole di Trevisani hanno acceso la discussione tra i tifosi sul web: "Il fatto però che Thiago Motta stia facendo male nonostante un Calciomercato stellare, la fiducia della società e una tifoseria entusiasta per ripartire, conferma che Trevisani per tre anni ci ha dato soluzioni, per riutilizzare un termine caro e rimanere educati, fantasiose”, scrive un utente di X.

Un altro poi aggiunge: "Incolpare Allegri anche dei fallimenti della dirigenza è meraviglioso. Come se l'allenatore fosse il colpevole di acquisti e rinnovi a contratti folli".