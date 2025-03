Dopo giorni di incertezze e il rinvio di alcune gare in attesa appunto delle decisioni ufficiali, il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C.

Ad assumere il provvedimento il Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato il club pugliese (Girone C di Serie C) con l'esclusione e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Le sanzioni hanno interessato anche la Lucchese (Girone B di Serie C), punita con 6 punti di penalizzazione in classifica, il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C) sanzionate invece con 4 punti di penalizzazione.

Le quattro società erano state deferite nelle scorse settimane per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Taranto, addio al campionato di Serie C

La decisione più drastica è arrivata dunque a proposito del Taranto, un provvedimento resosi necessario per via della gravità degli inadempimenti economico-amministrativi in cui è incappata la società pugliese. Il futuro del Taranto potrebbe adesso sfociare nel torneo di Eccellenza ma è ancora presto per trarre queste considerazioni. A causa dei 4 punti ricevuti invece il Messina dovrà firmare un grande finale di stagione per centrare i Playout e sperare nella salvezza. Già a proposito della 30esima giornata, a scopo precauzionale, la Lega Pro aveva disposto il rinvio della gara Turris-Taranto.

Per effetto delle sanzioni ricevute dai due club che militano nel girone C di Lega Pro, la nuova classifica del raggruppamento è la seguente:

Audace Cerignola 60

Avellino 55

Monopoli 49

Benevento 46

Potenza 44

Crotone 43

Catania 38 (un punto di penalizzazione)

Picerno 38

Trapani 38

Giugliano 36

Sorrento 35

Cavese 33

Juventus NG 33

Foggia 30

Team Altamura 29

Latina 27

Casertana 22

Messina 15 (quattro punti di penalizzazione)

Turris 5 (undici punti di penalizzazione)

A tutte queste, come già accennato, si sommano le sanzioni per Lucchese e Triestina, iscritte invece al girone B e a quello A della Lega Pro.

Lucchese penalizzata, il Direttore Sportivo: 'Valutiamo il ricorso'

A proposito proprio della punizione arrivata dal Tribunale Federale Nazionale a carico della Lucchese, sono arrivate nelle ultime ore le dichiarazioni del direttore sportivo del club Claudio Ferrarese: "Una penalizzazione grave che ci ha sorpreso - ha dichiarato Ferrarese a TuttoC.com -, ora cercheremo di valutare se ci sono le basi per un ricorso. La partita è vicina, tra poco faremo una pausa, ma non ci aspettavamo una sentenza a poche ore dal nostro impegno sul campo".