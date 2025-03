Il Girone C di Lega Pro sta attraversando un momento delicato e incerto, con Turris e Taranto a rischio esclusione dalla stagione in corso. Nelle scorse ore la Lega Pro ha disposto in via preventiva il rinvio della sfida della 30esima giornata tra Turris e Taranto [VIDEO]a seguito del deferimento dei campani da parte della Covisoc al Tribunale Federale Nazionale. Così come il Taranto, anche la squadra di Torre del Greco rischia ore seriamente di non proseguire la stagione. I deferimenti delle due formazioni sono giunti a seguito di irregolarità nella documentazione e mancati pagamenti dello scorso 17 febbraio.

Turris deferita dalla Covisoc

Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, rispettivamente amministratore delegato e dirigente della Turris Calcio, entrambi con facoltà di rappresentanza, sono stati segnalati per non aver effettuato, entro la scadenza del 17 febbraio 2025, il pagamento degli stipendi netti e dei premi di fine rapporto per i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025. Inoltre, i dirigenti sono stati segnalati per non aver eseguito il versamento delle trattenute fiscali Irpef e dei contributi previdenziali Inps per i mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, oltre alle trattenute Irpef per i mesi di settembre e ottobre 2024.

Il futuro incerto delle due società

La prospettiva di una doppia retrocessione, qualora Turris e Taranto venissero effettivamente escluse, getta un’ombra sul futuro del Girone C.

L'ipotesi che si possa arrivare ad una riduzione del numero di squadre nei tre gironi di Lega Pro è concreta. A questo punto, l'ipotesi che le due compagini coinvolte scivolino in Eccellenza non è più così remota e verrà formalizzata dal Tribunale Federale Nazionale a seguito dei deferimenti avvenuti da parte della Covisoc per la situazione debitoria di Taranto e Turris.

In caso di esclusione dal campionato in corso le altre 18 formazioni del Girone C si vedranno decurtati i punti e i gol siglati nei match con queste due società, portando ad una nuova classifica.

Taranto e Turris, le gare rinviate

Se nello scorso weekend a scopo precauzionale la Lega Pro ha rinviato al gara della Nuovarreado Arena di Francavilla Fontana tra Taranto e Crotone a data da destinarsi, lo stesso organo ha rinviato la gara tra Turris e Taranto in programma in questo fine settimana a Torre del Greco.

Le due gare potrebbero però non essere mai disputate in caso di esclusione delle due formazioni del torneo 2024-2025. Il Taranto, ultimo in classifica vanta -6 punti frutto dei 19 di penalità inflitti in questo torneo. La Turris invece, penultima, ha solamente 6 punti dopo averne subiti 11 di penalizzazione.