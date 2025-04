Perin e Veiga hanno lavorato in gruppo, terapie per Yildiz e lavoro differenziato per McKennie, Koopmeiners e Mbangula: è questo il 'il bollettino' odierno che giunge dalla Juventus a quattro giorni (lunedì 21 aprile) dalla delicata trasferta di Parma.

Volendo tradurre le indicazioni di giornata in concrete ipotesi di formazione in vista del match del Tardini, si può tranquillamente affermare che Veiga ha superato l'attacco febbrile che l'aveva colpito nei giorni scorsi e che sarà regolarmente in campo. Ottimismo anche per Yildiz, per cui di fatti non sono previsti esami ma solo terapie e palestra.

McKennie e Koopmeiners potrebbero invece essere preservati venendo convocati ma partendo comunque dalla panchina.

Parma vs Juventus: Vlahovic centravanti, possibile chance dal primo minuto per Kolo Muani e Conceicao

Una volta riagguantato il quarto posto, la Juventus sta lavorando con maggiore tranquillità in vista della gara contro il Parma, ma anche con una grande consapevolezza. Quella di avere la chance di allungare sulle inseguitrici. In programma ci sono infatti Milan vs Atalanta e Bologna vs Inter, vincendo e con buoni risultati dagli altri campi la compagine di Tudor potrebbe addirittura ritrovarsi terza, solo a patto però di rientrare a Torino col bottino pieno.

I dubbi di formazione tuttavia ci sono e come.

In porta ci sarà Di Gregorio, che davanti a sé vedrà agire Kalulu, Veiga (che smaltita febbre ci sarà) e Kelly. I due interni di centrocampo saranno Locatelli e Thuram, mentre sulle ali sono in tre per due maglie (Cambiaso, Weah e Nico Gonzalez). I dubbi questa volta sono tutti sulla trequarti.

Koopmeiners è vittima di un leggero affaticamento e sta proseguendo con un lavoro differenziato, quasi certamente non verrà rischiato.

Discorso simile per Yildiz, che dovrebbe esserci ma la cui titolarità appare in dubbio. Per questo, dal primo minuto potrebbero vedersi Kolo Muani e Conceicao, che avranno l'occasione di far ricredere Tudor che non ha apprezzato i loro ingressi nel match vinto contro il Lecce 2-1. Non è comunque da escludere che uno solo tra il francese e il portoghese parta dall'inizio, con Nico Gonzalez trequartista e a quel punto Weah in fascia al suo posto.

Probabile formazione Juventus, 3-4-2-1: Di Gregorio, Kalulu, Veiga, Kelly; Weah (Nico Gonzalez), Thuram, Locatelli, Cambiaso (Weah); Yildiz (Kolo Muani, Conceicao), Nico Gonzalez (Kolo Muani, Conceicao); Vlahovic

Il ritorno di Jeep come sponsor sarebbe vicino

Oltre agli impegni di campo, la Juventus lavora anche al di fuori. Sarebbe di fatti sempre più vicino il ritorno di Jeep come sponsor per le magliette da gara: quello del produttore statunitense di autovetture sarebbe un ritorno, essendo già stato main sponsor del club bianconero dal 2012 fino al 2024.

La Juventus punta a chiudere l'accordo in tempi brevi così da poter avere la 'nuova' maglia da gara a disposizione già per il Mondiale per Club, che partirà a metà giugno di quest'anno.