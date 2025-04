Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha spiegato sul proprio canale Youtube le ragioni per le quali la Juventus ha rinnovato il contratto ad Arkadiusz Milik. Secondo il giornalista, prolungando con l'attaccante polacco, il ds Cristiano Giuntoli si è riservato la possibilità di cederlo in prestito o comunque di negoziare con più potere la sua eventuale cessione.

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del rinnovo del freschissimo rinnovo di Milik con la Juventus e delle motivazioni che avrebbero spinto il club a legarsi col polacco fino al 2027: "Il prolungamento dell'attaccante può sembrare sorprendente nella forma ma non nella sostanza.

Milik fra un anno sarebbe andato in scadenza mentre firmando questo accordo ha spalmato i 3,5 milioni di euro in due annualità. Perché? Perché intanto lo puoi dare in prestito il prossimo anno, cosa che non avresti potuto fare se le cose restavano invariate. Inoltre, in caso di interesse di altre società hai due anni di contratto e quindi puoi andare a negoziare sul prezzo e quindi diciamo che si è trattato di una abile strategia da parte di Giuntoli per fare in modo di perdere il ragazzo a costo zero".

Balzarini ha poi precisato: "Io non credo che Milik abbia grosse chance di rientrare nell'attacco della Juve il prossimo anno, anche se credo che quest'anno avrebbe fatto comunque molto comodo.

Detto questo, volevo spiegare il suo rinnovo che per molti è stato alquanto sorprendente".

Sulla squalifica inflitta a Kenan Yildiz dal giudice sportivo per l'espulsione subita dal turco col Monza Balzarini ha detto: "È evidente che è stato applicato l'articolo 39 e non l'articolo 38. Cioè non l'articolo 38 della condotta violenta, nonostante il check fosse stato fatto per questo e che prevede comunque un minimo di tre giornate di squalifica, ma l'articolo 39 per condotta gravemente antisportiva che quindi è sanzionata con minimo due giornate. Il calciatore ha infatti colpito con una con con il gomito eh un giocatore con la palla che era a una certa distanza, quindi non si poteva parlare di contrasto di gioco.

A questo punto non so se la Juve farà ricorso, credo che lo avrebbe fatto solo in caso di applicazione dell'articolo 38, quindi con le tre giornate e perciò Yildiz salterà le due partite con Bologna e Lazio".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Milik è un ex giocatore, chi vuoi che se lo prenda?'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Milik è un ex giocatore, chi vuoi che se lo prenda se non ricomincia a giocare con la nostra Juve?", scrive un tifoso bianconero su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Milik è un ex calciatore dallo scorso giugno. La più bella sorpresa sarebbe stata la decisione irrevocabile del suo ritiro dall'attività agonistica".