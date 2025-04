Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset, ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus potrebbe confermare Igor Tudor anche nella prossima stagione, specie se il croato dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Juventus, Balzarini ha pochi dubbi: 'In questo momento e se centra la Champions mi tengo Tudor tutta la vita'

"In questo momento ve lo dico, tengo Tudor tutta la vita se consegue l'obiettivo, ovvero se centra la Champions - ha dichiarato via Youtube Gianni Balzarini - Perché anche lui è arrivato alla Continassa sapendo di dover affrontare una sfida, cioè portare la Juve tra le prime quattro e in questo momento la Juve sarebbe in Champions.

Quindi la mia premessa personale è che io andrei avanti con Tudor se consegue l'obiettivo della Champions".

Balzarini ha poi precisato: "C'è una clausola nel contratto del croato che prevede il rinnovo automatico in caso di conseguimento della massima competizione europea. Però, attenzione, c'è una seconda clausola che prevede che la Juve possa ugualmente sciogliere questo contratto anche in caso di conseguimento della Champions, qualora, ritenga in base a valutazioni fatte, che il nuovo allenatore possa essere un altro".

Su questo argomento Balzarini ha proseguito: "Bisogna mettersi nei panni della società e penso che se Antonio Conte, facendo uno dei nomi più caldi attorno al club bianconero, si liberasse allora lo prenderebbero.

Un'ipotesi che secondo me potrebbe concretizzarsi solo de De Laurentiis impazzisse. A quel punto non potremmo biasimare la Juventus, che andrebbe a prendere un allenatore che in media riesce a vincere almeno uno scudetto entro i primi due anni".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Sicuri che Tudor sia in grado di farci vincere un trofeo?'

Le parole di Balzarini su Tudor hanno acceso la discussione sul web: "Grande rispetto per Tudor, ma in ambito di progettazione pensiamo veramente che lui riesca a farci combattere per qualche trofeo? Perché il problema sta tutto qui e se si pensa che con lui si possa lottare per una coppa allora va lasciato in panchina e fatto lavorare in pace.

Diversamente va preso un allenatore che ti dia quell'idea di sicura lotta e possibile vittoria" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Personalmente se Tudor riuscisse a centrare la posizione in classifica per accedere alla Champions League lo confermerei". Infine un tifoso sottolinea: "Gianni, Tudor ha grande carisma ma si rischia il Motta bis. Per gestire 3 impegni, soprattutto post mondiale, ci vuole qualcuno che sappia come fare. Tudor sta gestendo il settimanale".