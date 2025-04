La Juventus si avvicina alla conclusione del campionato con un nodo importante da sciogliere: quello relativo alla guida tecnica per la stagione 2025-2026. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la società torinese starebbe valutando attentamente l’ipotesi Antonio Conte, attualmente in cima alla lista dei potenziali candidati per il futuro. Tuttavia, l’attuale allenatore Igor Tudor non è fuori dai giochi: il croato ha ancora margini per convincere la dirigenza a puntare su di lui anche per il prossimo anno.

Per quanto riguarda l’ex allenatore della Nazionale italiana, in caso di addio al Napoli a fine stagione, le opzioni più plausibili sembrano essere due: il ritorno a Torino, dove ha già allenato con successo, oppure una nuova esperienza al Milan.

In casa Juventus si riflette

Nonostante la separazione polemica avvenuta nell'estate 2014, molti tifosi sarebbero pronti ad accogliere nuovamente Antonio Conte, fiduciosi nelle sue capacità.

Secondo quanto trapela in particolare John Elkann, ad di Exor e quindi sostanzialmente socio di maggioranza del club, sembrerebbe pronto ad affrontare uno sforzo economico importante pur di assicurarsi un profilo di alto livello come Conte. Invece il responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, preferirebbe affidarsi a un allenatore che garantisca continuità e sappia portare avanti un progetto di lungo periodo. In questo senso, Conte non darebbe piena affidabilità, considerando la sua tendenza a voler "tutto e subito".

Le restanti sei giornate di campionato rappresentano per Tudor un’occasione preziosa per dimostrare il proprio valore. Inoltre, all’orizzonte c’è anche l’importante appuntamento con il Mondiale per Club, un’occasione che potrebbe pesare nelle valutazioni finali.

Non è da escludere, dunque, che il tecnico per la prossima stagione possa essere proprio Tudor: specialmente se saprà mantenere alto il rendimento della squadra e consolidare la posizione in zona Champions, magari conducendo i bianconeri al terzo posto finale.

Vlahovic in bilico

Oltre alla questione allenatore, un altro tema caldo in casa bianconera è quello legato al futuro di alcuni giocatori. In particolare, Dusan Vlahovic rappresenta un nodo delicato. Il contratto del centravanti serbo scade nel 2026 e le trattative per un possibile prolungamento sono bloccate da mesi. La Juventus avrebbe proposto un adeguamento al ribasso dell’ingaggio, ma l’offerta non ha soddisfatto l’attaccante, che per ora non sembra intenzionato a proseguire la sua avventura a Torino.

Per questo motivo, la dirigenza sta valutando seriamente la cessione nell'estate 2025, che rappresenterebbe l'ultima opportunità per monetizzare in modo consistente dalla cessione del suo cartellino.