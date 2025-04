Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus ha sottolineato come il club bianconero in estate dovrebbe attuare una nuova rivoluzione, ma questa volta inserendo calciatori funzionali al progetto.

Secondo l'ex calciatore Massimo Orlando inoltre, la formazione piemontese sotto la guida di Tudor non avrebbe ancora convinto.

De Paola: 'A questo club serve una rivoluzione ma dovrà essere fatta con inserimenti ponderati'

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando di quello che dovrebbe fare la Juventus nel futuro ha detto: "L'entusiasmo facile attorno a Tudor andava equilibrato e la sconfitta al Tardini lo ha fatto.

E poi certe situazioni, come Kelly, indicano che serviva più qualità dietro. Sono stati fatti acquisti non al livello del club bianconero. La Juve ha bisogno di una rivoluzione, ma con inserimenti ponderati. La rivoluzione dello scorso anno è stata troppo forzata, tale da non sedimentare nulla".

De Paola ha poi analizzato la prossima sfida tra Inter e Roma definendola un crocevia cruciale, in particolar modo per la formazione giallorossa. Secondo il giornalista, si tratta dell’ultima chiamata utile per la formazione di Ranieri in ottica qualificazione alla Champions League, un traguardo che a inizio stagione sembrava fuori portata.

Tuttavia, De Paola ha sottolineato come anche per l’Inter questa partita rappresenti un passaggio significativo, sebbene sotto la prospettiva della reazione da parte dei giocatori.

Troppo spesso si è attribuito come giustificazione la stanchezza derivante dalla partecipazione a più competizioni, ma, secondo il giornalista, chi ambisce a competere su tre fronti deve saper gestire le proprie forze in modo adeguato.

De Paola ha inoltre evidenziato come alcuni rincalzi dell’Inter non abbiano garantito le prestazioni attese, citando in particolare il giovane Bisseck, protagonista in negativo nelle recenti sconfitte: il gol subito contro il Bologna e l’errore in occasione della prima rete di Jovic in Coppa Italia contro il Milan sono stati segnalati come episodi emblematici.

Orlando: 'Della Juventus vista finora mi convince soltanto il calendario'

Della Juventus ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Orlando: "Aveva portato a casa risultati ultimamente ma non mi era piaciuta.

Mi sembra più organizzata in campo ma non mi convince. Il Parma ha fatto bene, Chivu ha fatto un super-lavoro, ma non mi convince la Juve. Mi convince solo il suo calendario, ma in questa annata maledetta la vedo davvero dura. E poi Conceicao deve giocare. Che aspetta Tudor a metterlo?".