Sta facendo discutere in queste ore un post pubblicato su Instagram da Douglas Luiz, centrocampista della Juventus che si è lamentato pubblicamente di essere stato messo in disparte dal club bianconero anche quando era in piena salute. Un post che ha voluto commentare su X anche il giornalista sportivo Giovanni Capuano.

Douglas accende la polemica: 'Gli infortuni mi hanno fermato ma solo stato in panchina anche in salute'

Il centrocampista della Juventus Douglas Luiz ha scritto un messaggio sul proprio account Instagram nel quale ha voluto accendere una polemica improvvisa nei confronti del club bianconero: "Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì.

Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo, che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, ma potete contare su di me".

Arrivato come uno dei colpi a effetto, il brasiliano si è rivelato un flop

Douglas Luiz è stato uno degli rinforzi più controversi della scorsa campagna acquisti guidata dal duo Cristiano Giuntoli -Thiago Motta. Il brasiliano, arrivato nel maxi scambio con l'Aston Villa che ha visto coinvolti anche i profili di Iling-Junior e di Barrenechea, era arrivato alla Continassa con tante aspettative e con la voglia di prendersi le chiavi del centrocampo bianconero.

Eppure qualcosa non è andato come previsto tra il classe '98 e, arrivati agli sgoccioli del campionato, si può oggettivamente sottolineare come l'annata di Douglas Luiz sia stata fallimentare. Certamente, e come già sottolineato dal calciatore, gli infortuni hanno rallentato un processo di crescita già messo a dura prova dal rapporto complesso tra il brasiliano e Thiago Motta.

Capuano: 'Douglas Luiz è uno dei grandi misteri della stagione del club bianconero'

Anche il giornalista Giovanni Capuano ha voluto commentare il post scritto da Douglas Luiz tramite un messaggio pubblicato sul proprio account X: "Douglas Luiz è uno dei grandi misteri della stagione della Juventus. Bollato come non adatto al calcio di Thiago Motta, pur essendo stato la prima scelta in ordine temporale del mercato estivo: chi l'ha voluto e portato a Torino?

Chi ha avallato tatticamente e tecnicamente l'investimento? E, soprattutto, come si potevano non conoscere le caratteristiche complessive di un giocatore che veniva dal campionato più conosciuto e in vista del mondo?".