Nelle scorse ore il tecnico Francesco Zenzola ha parlato ai microfoni di Juventibus commentando le indiscrezioni che vorrebbero la Juve sulle tracce di Mateo Retegui. Zenzola ha sottolineato quanto al club bianconero farebbe comodo un bomber dalle caratteristiche simili a quelle dell'italo argentino.

Zenzola: 'Al club bianconero farebbe estremamente comodo un centravanti vero come Retegui'

L'allenatore UEFA B Francesco Zenzola è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e parlando delle voci che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Mateo Retegui per la prossima stagione ha detto: "L'italo argentino lo prenderei tutta la vita fra le fila del club bianconero.

Per me è uno dei pochi centravanti veri che ci sono sul panorama internazionale e per centravanti veri intendo quelli da area di rigore, quelli che sanno come si devono posizionare, come si devono girare, che sanno occupare le posizioni dentro l'area. Non ce ne sono molti in giro di attaccanti come Retegui".

Zenzola ha proseguito: "L'area di rigore è casa sua: è difficile che una palla mezza e mezza lui non riesca a buttarla in porta. Non ha indecisioni e non ha bisogno di stoppare la palla, perché sa già dove è la porta. Lui fa anche tanti gol di prima e quando arriva la palla calcia, una caratteristica fondamentale per un centravanti moderno. È vero, magari dal punto di vista tecnico non ruba l'occhio come poteva rubarlo Higuain o altri centravanti tecnicamente più validi.

Lo vedo più simile a un Trezeguet, quegli attaccanti che magari non li noti in partita, ma poi se gli arriva la palla giusta dentro l'area te la buttano dentro. Bisogna però anche dire che Retegui è molto bravo anche a partecipare all'azione e a giocare con la squadra. Basti vedere il gol che ha fatto l'Atalanta contro il Milan nell'ultima gara di Serie A".

Meno convinto è stato poi il commento di Zenzola nei confronti di un altro calciatore dell'Atalanta avvicinato alla Juventus, Ademola Lookman: "Non capisco l'accostamento del nigeriano al club bianconero. Infondo il classe '97 gioca sulla fascia sinistra proprio come Yildiz e tra i due scelgo sempre il turco. Perché? Penso che il classe 2005 abbia più margini di crescita e non avrei dubbi su chi scegliere".

Le opinioni dei tifosi sul web

Le parole di Zenzola hanno acceso il dibattito sul web: "Retegui non è un fenomeno ma bene nel Genoa, bene nell’Atalanta, bene in nazionale quando ci è andato, mi sembra uno solido", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Lookman è buono ma dall'Atalanta basta fregature. Retegui miracolato con Gasp, non lo comprerei mai. L'unico su cui ho un dubbio è Ederson ma non lo comprerei a più di 40 milioni".