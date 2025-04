Sta facendo discutere l'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoJuve da Massimo Giletti, conduttore televisivo notoriamente della Juventus che ha lanciato una dura accusa nei confronti dell'Inter. Secondo Giletti infatti, lo scudetto ottenuto dai nerazzurri nell'epoca di calciopoli sarebbe di cartone e quindi di poco valore.

Juventus, Giletti durissimo con gli interisti: 'Gli ricordo che si sono presi uno scudetto di cartone da vergognarsi'

"Continuo a ricordare agli interisti il sistema Inter, dove si sono portati a casa uno scudetto di cartone di cui dovrebbero vergognarsi" questa è la frase con cui Massimo Giletti ha esordito nella sua ultima intervista rilasciata ai microfoni di Tutto Juve.

Il noto conduttore televisivo ha poi aggiunto: "La moralità non va mai in prescrizione. Ma come disse il procuratore Palazzi, i reati commessi dai nerazzurri nel 2006 erano peggiori di quelli della Juve".

Giletti si è poi interrogato sul ruolo dei poteri forti nell’ambito della vicenda, chiedendosi se fossero effettivamente concentrati nelle mani dell’Inter, facendo riferimento in particolare a soggetti come Telecom. Ha posto l’attenzione sul ruolo rivestito daTronchetti Provera e su quello di Rossi, sottolineando come il potere, allora come oggi, tenda a colpire coloro che sono già forti di per sé. A suo avviso, ciò richiama dinamiche simili a quelle della politica, dove, nel caso non sia possibile abbattere un avversario attraverso il sistema elettorale, si cerca un'altra via per ottenere lo stesso risultato.

Giletti ha inoltre ammesso che errori e reati furono commessi anche dalla società per cui tifava, ma ha definito inaccettabile il fatto che, nonostante molti fossero a conoscenza delle intercettazioni riguardanti l’Inter, queste non siano mai state approfondite o perseguite. Ha criticato il fatto che siano state lasciate decadere per prescrizione, giudicandolo un atto di comoda negligenza che, secondo lui, rivela l’esistenza di una strategia precisa.

Ritiene inaccettabile che si voglia far credere che tali documenti siano semplicemente stati dimenticati. A suo parere, così come la Juventus fu retrocessa in Serie B, lo stesso destino sarebbe dovuto toccare anche all’Inter.

Juve, le parole di Giletti scatenano la polemica: 'Sicuramente sono dichiarazioni di un giornalista imparziale'

Le parole di Giletti hanno acceso la discussione sul web: "Sicuramente sono parole di un giornalista imparziale senza alcun tipo di inclinazione dovuto alla propria fede calcistica" scrive ironicamente un utente su X ironicamente. Un altro invece aggiunge: "Purtroppo nn li vedremo mai in serie D. Purtroppo sono intoccabili".